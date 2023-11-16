В розничных торговых сетях начали появляться рекламные материалы по Silent Hill 2 Remake

Благодаря ресурсу ResiEvilCentral в X (бывший Twitter) сегодня стало известно,что в некоторые торговые сети стали поступать промо-материалы касательно ремейка культовой Silent Hill 2, при этом на промо-материалах имеется пометка "Оформите предзаказ сейчас".

Из этой новости можно сделать вывод, что релиз игры может произойти в обозримом будущем. А с учетом временного фактора можно предположить, что официальная информация о релизе Silent Hill 2 Remake может быть озвучена в следующем месяце в рамках TGA 2023.

Кроме того, блогер также упомянул, что предположительно премьера фильма Return to Silent Hill намечена на апрель 2024 года, тогда недавние слухи о том, что Silent Hill 2 Remake выйдет в марте 2024 года, выглядят вполне реалистично. А поскольку фильм будет основан на Silent Hill 2, вполне вероятно, что Konami планирует выпустить их практически одновременно.