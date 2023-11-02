В недавнем финансовом отчете Konami содержатся упоминания о нескольких ремейках Silent Hill

Silent Hill 2 наконец-то вернется после длительного перерыва. В связи с 22-летием игры Konami и Bloober Team готовы к современному переосмыслению этой культовой игры.
Пока что Silent Hill 2 Remake - единственный анонсированный ремейк, однако недавний отчет о прибылях позволил предположить, что на подходе могут быть и другие ремейки культовой франшизы.
Konami сегодня опубликовала отчет о доходах за первую половину 2024 финансового года. Упомянув в этом отчете франшизу Silent Hill, Konami указала не на один ремейк. Она заявила:
А также ремейки и совершенно новые части серии Silent Hill.
В прошлом году разработчики анонсировали несколько новых игр для франшизы Silent Hill и ремейк Silent Hill 2. Несмотря на то, что на данный момент это единственный анонсированный ремейк, сообщение, возможно, пролило свет на планы Konami на будущее.
Однако использование слова "ремейки" может быть простой ошибкой Konami. Компания-разработчик пока не выступила с заявлением, опровергающим эту версию, поэтому поклонникам пока остается только ждать разъяснений.
Я хачу ремейк 3 части
Ремейк 4 части хочу
Один уже подтверждённая фигня, что с другими интересно.
Есть что нибудь другое кроме бомберменов и ремейков?
Да и мне последние части pop'n music (kaimei riddles и unilab) наглядно показывает в каком состоянии находится конами - всё забивают по полной, главное чтоб деньги были.
ждём. надеемся. верим
очередное недоразумение пускай объясняют
1 бы да ремастер Давнпура
1 очень вероятно, downpour даже не надейся. В свое время ее обосрали все кому не лень (абсолютно не заслуженно, я считаю). Конами на это деньги выделять и ремастерить точно не будет.
Да может сборниками как метал гиры переиздадут.