В недавнем финансовом отчете Konami содержатся упоминания о нескольких ремейках Silent Hill

Silent Hill 2 наконец-то вернется после длительного перерыва. В связи с 22-летием игры Konami и Bloober Team готовы к современному переосмыслению этой культовой игры.

Пока что Silent Hill 2 Remake - единственный анонсированный ремейк, однако недавний отчет о прибылях позволил предположить, что на подходе могут быть и другие ремейки культовой франшизы.

Konami сегодня опубликовала отчет о доходах за первую половину 2024 финансового года. Упомянув в этом отчете франшизу Silent Hill, Konami указала не на один ремейк. Она заявила:

А также ремейки и совершенно новые части серии Silent Hill.

В прошлом году разработчики анонсировали несколько новых игр для франшизы Silent Hill и ремейк Silent Hill 2. Несмотря на то, что на данный момент это единственный анонсированный ремейк, сообщение, возможно, пролило свет на планы Konami на будущее.

Однако использование слова "ремейки" может быть простой ошибкой Konami. Компания-разработчик пока не выступила с заявлением, опровергающим эту версию, поэтому поклонникам пока остается только ждать разъяснений.