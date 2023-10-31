Интерактивный хоррор Silent Hill: Ascension получил финальный трейлер перед скорой премьерой

В преддверии скорой премьеры интерактивного сериала Silent Hill: Ascension в 04:00 по МСК 1 ноября на сайте Ascension.com, в App Store и Google Play, компания Genvid Entertainment представила новый видеоролик, в котором подробно рассказывается о том, как зрители будут принимать участие в игре.

Silent Hill: Ascension - это интерактивный сериал, в котором зрители будут вместе делать выбор, выживать или умирать в городе Сайлент Хилл. Каждый зритель будет делать один и тот же выбор в одно и то же время, и после того, как он будет сделан, его нельзя будет отменить, он станет неизменным для всех зрителей в дальнейшем, что является инновационным способом взаимодействия игроков с медиа.

Каждый эпизод будет выходить в прямом эфире, и зрители смогут следить за ним в прямом эфире или позже, делая выбор вместе друг с другом. Эти решения будут влиять на ход серии, и после их принятия зрители не смогут отменить свои решения - они будут закреплены за всеми зрителями на будущее.

Это означает, что зрители, присоединившиеся к сериалу позже, не будут делать выбор, пока догоняют других. Однако, понимая, что не все могут смотреть сериал в прямом эфире, выбор будет доступен в течение недели, что позволит тем, кто занят другими делами, успеть за это время и продолжить взаимодействие с повествованием.

Если обратиться к оригинальным играм, то многие монстры будут созданы на основе травм, полученных персонажами. Каждый персонаж сосредоточится на своих прошлых грехах и осознает свой прошлый выбор - зрители будут выбирать, спасти ли каждого из них или еще больше подтолкнуть их к краю пропасти. Таким образом, психология персонажей будет играть не меньшую роль, чем отдельные существа.