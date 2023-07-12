Опубликовано закулисное видео разработки Silent Hill: Ascension ©

Silent Hill: Ascension, интерактивный сериал, основанный на хоррор-саге Konami, является главным героем интересного закулисного видео, в котором авторы рассказывают о его создании и о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться.

Объявленная в октябре прошлого года, Silent Hill: Ascension является одним из проектов, которые в настоящее время находятся в разработке и связаны именно с культовой франшизой Konami, и дебютирует к концу года, хотя подробности пока неизвестны.

Как объясняет в видео главный креативный директор Genvid Стефан Бугай, интерактивные сериалы во многом являются будущим телевидения, что подтверждается успехом «Черного зеркала: Брандашмыг» на Netflix.

Во время каждой серии или в четко определенный промежуток времени, который может длиться от одного дня до недели, зрители смогут решить, что будет происходить, и большинство голосов определят ход событий внутри шоу, создав его канон.

В случае с Silent Hill: Ascension авторы заявили, что уделили особое внимание психологическим травмам, которые испытали персонажи в месте, которое уж точно не является идиллическим, как Silent Hill.