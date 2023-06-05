С сюжетом интерактивного хоррора Silent Hill: Ascension помогает сценарист Dead Space и Resident Evil Village ©

Загадочный проект Silent Hill: Ascension, объединяющей в себе игровые элементы и возможности интерактивного сериала, обещает подарить эмоциональный сюжет с глубокими персонажами. За качество истории можно даже не переживать, ведь со сценарием к хоррору помогает весьма опытный писатель Энтони Джонстон. В свое время он отвечал за сюжет Dead Space, который позднее превратился в успешную серию с самодостаточным миром, а недавно отметился хорошей историей в Resident Evil Village.

Об участии Энтони Джонстон в Silent Hill: Ascension стало известно из его заявления на личной странице в социальной сети. Сценарист и писать отметил, что рад стать частью такой культовой франшизы, как Silent Hill и обещает не подвести фанатов жанра ужасов. По словам Джонстона, он не является полноценным сценаристом проекта, однако он участвовал в создании сюжета и помогал в написании нескольких важных троп истории. Как признается писатель, он присоединился к производству Silent Hill: Ascension практически в самом начале - еще в 2021 году, поэтому уверен в его качестве.

Энтони Джонстон поддернул, что ему натерпеться увидеть финальный вариант сюжета Silent Hill: Ascension, а также узнать какой финал получать в итоге зрители. В дополнении к этому он назвал себя "первым писателем — возможно, даже единственным человеком в мире" — который работал над всеми тремя культовыми франшизами игровых ужасов: Dead Space, Resident Evil и Silent Hill.