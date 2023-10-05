Silent Hill: Ascension обзавелась датой выхода ©

В настоящее время в разработке у Konami находится несколько игр по франшизе Silent Hill, в том числе как новые игры, так и ремейк всеми любимой Silent Hill 2. Одним из наиболее ярких проектов, несомненно, является Silent Hill: Ascension, который описывается как интерактивный потоковый сериал.

И вот теперь, благодаря появившейся в Google Play Store странице игры, на которой можно пройти предварительную регистрацию, у игроков наконец-то появилась информация о дате выхода проекта: Silent Hill: Ascensions выйдет 31 октября, причем первый эпизод появится как раз к Хэллоуину.

По словам разработчика, компании Genvid Technologies, Silent Hill: Ascension представляет собой "уникальное сочетание потокового шоу и видеоигры, где зрители могут повлиять на судьбу полюбившихся им персонажей, миров и историй".

"Сериал рассказывает о нескольких главных героях из разных уголков мира, которых мучают новые и ужасающие монстры Silent Hill. Эти монстры, скрывающиеся в тени, угрожают поглотить людей, их детей и целые города, поскольку они втянуты в темноту недавними убийствами и давно подавляемыми страхами и чувством вины".

В Silent Hill: Ascension будут представлены "ежедневные сюжетные сцены, где каждый день будет отличаться от другого в зависимости от ваших действий и выбора аудитории". По мере развития сюжета зрители смогут решать, кто из персонажей выживет, кто будет искуплен или осужден за свои поступки, а кто столкнется с ужасными последствиями. Следить за эпизодами Silent Hill: Ascension можно будет как через браузер, так и в собственных приложениях для всех платформ, включая мобильные и консоли.

По словам инсайдера Dusk Golem, Silent Hill: Ascension можно будет скачать и смотреть совершенно бесплатно, а монетизация будет осуществляться за счет подписки, аналогичной той, что есть на Twitch, где подписчики получают эмодзи, косметику и другие бонусы.

Ascension - первый из новых проектов Silent Hill, анонсированных Konami. Студия NoCode работает над Silent Hill Townfall, издаваемой Annapurna Interactive, Bloober Team (The Medium, Layers of Fear) - над ремейком Silent Hill 2, а NeoBards Entertainment - над Silent Hill F, "совершенно новой историей, действие которой происходит в Японии 1960-х годов с миром, столь же прекрасным, сколь и ужасающим".