Создатели интерактивного хоррора Silent Hill: Ascension призывают не беспокоиться за монетизацию проекта ©

Silent Hill: Ascension — это бесплатный интерактивный хоррор, сюжет которого будет определяться самими пользователями и их решениями. В нем не будет волшебных мечей, боевого пропуска и других странных вещей за донат, которыми грешат современные игровые релизы. Авторы проекта из студии Genvid попытались объяснить, как работает монетизация проекта и призвали пользователей не опасаться опробовать первые эпизоды.

Исполнительный продюсер необычного шоу Джейкоб Навок отметил, что Silent Hill: Ascension остается полностью бесплатным проектом. Все эпизоды интерактивного хоррора и решения будут доступны всем желающим, как на мобильных, так и на других платформах. Игрокам не стоит беспокоиться за монетизацию, считает разработчик.

По словам продюсера Silent Hill: Ascension, монетизация проекта напоминает подписочную модель. Сама подписка в этом проекте не будет открывать вам контент, он доступен всем, вместо этого она разблокирует доступ к различным бонусам.

Наша модель похожа на привилегии канала Twitch и настройку опыта просмотра сообщества. У нас будут головоломки, которые вы сможете выполнять каждый день, эмодзи и стикеры для чата, которые можно будет разблокировать, и т.д. Если люди захотят отключить чат, они тоже смогут это сделать. Тогда это будет похоже на Netflix.

— заявил Джейкоб Навок, исполнительный продюсер Silent Hill: Ascension.

Премьера Silent Hill: Ascension запланирована на 31 октября.