Создатели Silent Hill: Ascension рассказали, как будет работать интерактивных хоррор ©

Konami совместно с компанией Genvid Entertainment в конце прошлого года анонсировали крайне загадочный проект во франшизе Silent Hill, который представляется интерактивным хоррор-сериалом с некоторыми игровыми элементами. Даже после недавнего трейлера, суть Silent Hill: Ascension по-прежнему остается загадкой для многих пользователей. Генеральный директор Genvid Entertainment Джейкоб Навок в интервью для Polygon пролил свет на некоторые детали проекта и рассказал, как будет работать его интерактивная составляющая. Как сообщается, зрителям не придется платить 70$, как за новую игру и также не нужно вносить 10$, как за подписку.

Как объяснят ведущий руководитель проекта, Silent Hill: Ascension представляет собой интерактивной стриминговое шоу, которое будет сильно отличается от схожего проекта - "Чёрное зеркало: Брандашмыг". Зрители не просто будут "играть" в прямом эфире - для проекта будет использоваться подход таких стриминговых площадок, как Twitch, а сама трансляция будет вестись напрямую с игрового движка, обрабатывающего данные от зрителей.

Для шоу было создано несколько главных героев, которым предстоит пройти через настоящий кошмар Silent Hill: Ascension. Зрители или же игроки будут определять их судьбу, а также влиять не события в самом сериале, определяя финал всей истории. По словам Джейкоба Навока, во время трансляции будут появляться кнопки, похожие на QTE, которые нужно нажимать. Например, когда героя схватит монстр, зрители должны успешно нажать правильную последовательность действий, чтобы убежать. Если слишком много пользователей провалит это событие, события могут сильно изменится или даже привести к смерти героя еще в самом начале истории.

Также генеральный директор Genvid Entertainment добавил, что работа над Silent Hill: Ascension ведется с начала 2021 года. В проекте принимает участие создатели Dead by Daylight, студия Behavior Interactive, а также несколько других команд: Bad Robot Games и кинематограческая команда из Senscape.

Для Silent Hill: Ascension запланирована масштабная сюжетная линия, которая будет продолжаться в течение нескольких месяцев. Разработчики пока не готовы сообщать, каким образом будут зарабатывать на интерактивном хорроре, однако они обещают не встраивать модель подписки за $10 и не требовать от пользователей покупки по ценнику AAA игры.