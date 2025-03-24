Silent Hill f может выйти уже через пару месяцев

Согласно финскому развлекательному порталу, Silent Hill f может выйти уже всего через несколько месяцев.
Такая информация поступила от финского сайта Muropaketti, посвященному новостям из мира игр, киноиндустрии и электроники. В конце статьи о запрете Silent Hill f в Австралии сайт упомянул, что выход игры состоится уже в июле этого года:
Silent Hill f tulee saataville heinäkuussa PC:lle ja Playstation 5:lle (перевод: Silent Hill f выйдет в июле на PC и PlayStation 5).
По сообщениям финских геймеров, данный сайт является довольно крупным и авторитетным в стране, так что смысла врать, по мнению финнов, у него нет. Но тем не менее не стоит исключать того, что это может быть просто ошибка автора статьи. Хотя, с другой стороны, игра уже получила свой возрастной рейтинг в некоторых странах мира, а такое обычно случается только тогда, когда проект уже близится к выходу.
Silent Hill f разрабатывается китайской студией NeoBards Entertainment и выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
а что там с фильмом? вроде съёмки уже давным давно завершились. с тех пор тишина...
В этом году должен выйти.
В декабре была инфа, что тестовые показы прошли очень плохо
Мне кажется что скорее всего осенью выйдет, сентябрь-октябрь.
Маловероятно. Если Майки производственный процесс не навернули, то новый CoD должен выйти и предположительно GTA 6. Так как у GTA 6 всё ещё нет точной даты выхода, то как раз конец года будет многих издателей напрягать. Эти две игры могут забить всё информационное пространство: новости, реклама, стримеры. Поэтому рискованно в конце года выпускать.
хз я вообще не жду гта6, я даже бесплатно в неё не буду играть.
ты либо местный тролль, либо ПК просто не тянет у тебя)
Вполне возможно. Летом обычно мало игр выходит, поэтому пространства больше. Только вот смущает, что геймплей так и не показали, если игру планируют релизнуть через несколько месяцев. Либо геймплей плох, либо будут под релиз разгонять рекламу. Хотя, я бы не удивился, если релизнут сразу же после показа на Summer Game Fest. Иначе им придется откладывать на 2026 год и отплясывать от окна релиза GTA VI.
Попытка хайпануть на звучном названии....
Зачем взрослая женщина нацепила на себя костюм школьницы?
Азиаток не видел?С виду 13 лет,по факту 35.Там таких любят.
Это актуальный стиль уже лет 15 🙂
У Конами МГС ремейк выходит в августе, какой смысл две игры подряд выпускать?
надеюсь дадут персонажа очернокожить))))))
Надеюсь чернокожие придут и отбелят тебя своей пастой ххуесххосхх
это гг будет? тогда лучше уж пусть вообще не выходит
Нормальный персонаж...
а кого ты ждал, нера самурая? :)
Афросамурая.
да внешкой Японка не очень выглядит как 40 летняя но с другой стороны спасибо что не Афросамурай
так мододелы исправят данную несправедливость, будет нам афросамурай, возможно даже в костюме школьницы!