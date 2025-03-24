Silent Hill f может выйти уже через пару месяцев

Согласно финскому развлекательному порталу, Silent Hill f может выйти уже всего через несколько месяцев.

Такая информация поступила от финского сайта Muropaketti, посвященному новостям из мира игр, киноиндустрии и электроники. В конце статьи о запрете Silent Hill f в Австралии сайт упомянул, что выход игры состоится уже в июле этого года:

Silent Hill f tulee saataville heinäkuussa PC:lle ja Playstation 5:lle (перевод: Silent Hill f выйдет в июле на PC и PlayStation 5).

По сообщениям финских геймеров, данный сайт является довольно крупным и авторитетным в стране, так что смысла врать, по мнению финнов, у него нет. Но тем не менее не стоит исключать того, что это может быть просто ошибка автора статьи. Хотя, с другой стороны, игра уже получила свой возрастной рейтинг в некоторых странах мира, а такое обычно случается только тогда, когда проект уже близится к выходу.

Silent Hill f разрабатывается китайской студией NeoBards Entertainment и выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.