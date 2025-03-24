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Silent Hill f 2026 г.
Ужасы, От третьего лица
8.1 124 оценки

Silent Hill f может выйти уже через пару месяцев

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Согласно финскому развлекательному порталу, Silent Hill f может выйти уже всего через несколько месяцев.

Такая информация поступила от финского сайта Muropaketti, посвященному новостям из мира игр, киноиндустрии и электроники. В конце статьи о запрете Silent Hill f в Австралии сайт упомянул, что выход игры состоится уже в июле этого года:

Silent Hill f tulee saataville heinäkuussa PC:lle ja Playstation 5:lle (перевод: Silent Hill f выйдет в июле на PC и PlayStation 5).

По сообщениям финских геймеров, данный сайт является довольно крупным и авторитетным в стране, так что смысла врать, по мнению финнов, у него нет. Но тем не менее не стоит исключать того, что это может быть просто ошибка автора статьи. Хотя, с другой стороны, игра уже получила свой возрастной рейтинг в некоторых странах мира, а такое обычно случается только тогда, когда проект уже близится к выходу.

Silent Hill f разрабатывается китайской студией NeoBards Entertainment и выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

а что там с фильмом? вроде съёмки уже давным давно завершились. с тех пор тишина...

9
Нейтан Дрейк

В этом году должен выйти.

3
Stas776

В декабре была инфа, что тестовые показы прошли очень плохо

0
AlluringJake

Мне кажется что скорее всего осенью выйдет, сентябрь-октябрь.

0
Rimasted

Маловероятно. Если Майки производственный процесс не навернули, то новый CoD должен выйти и предположительно GTA 6. Так как у GTA 6 всё ещё нет точной даты выхода, то как раз конец года будет многих издателей напрягать. Эти две игры могут забить всё информационное пространство: новости, реклама, стримеры. Поэтому рискованно в конце года выпускать.

-1
AlluringJake Rimasted

хз я вообще не жду гта6, я даже бесплатно в неё не буду играть.

-1
AssertiveCaoimhe AlluringJake

ты либо местный тролль, либо ПК просто не тянет у тебя)

0
Rimasted

Вполне возможно. Летом обычно мало игр выходит, поэтому пространства больше. Только вот смущает, что геймплей так и не показали, если игру планируют релизнуть через несколько месяцев. Либо геймплей плох, либо будут под релиз разгонять рекламу. Хотя, я бы не удивился, если релизнут сразу же после показа на Summer Game Fest. Иначе им придется откладывать на 2026 год и отплясывать от окна релиза GTA VI.

0
BlackHardwar .

Попытка хайпануть на звучном названии....

0
Jarvis666

Зачем взрослая женщина нацепила на себя костюм школьницы?

-1
AjarVryn

Азиаток не видел?С виду 13 лет,по факту 35.Там таких любят.

1
Weimar

Это актуальный стиль уже лет 15 🙂

4
itzendixog

У Конами МГС ремейк выходит в августе, какой смысл две игры подряд выпускать?

-1
xXHASLXx

надеюсь дадут персонажа очернокожить))))))

-3
Yapa Skuda

Надеюсь чернокожие придут и отбелят тебя своей пастой ххуесххосхх

0
Человек-Анекдот

это гг будет? тогда лучше уж пусть вообще не выходит

-32
Max Rolens

Нормальный персонаж...

12
Альфред Степанов

а кого ты ждал, нера самурая? :)

12
Нейтан Дрейк Альфред Степанов

Афросамурая.

0
HappyWylde Max Rolens

да внешкой Японка не очень выглядит как 40 летняя но с другой стороны спасибо что не Афросамурай

-8
GorryAttack Нейтан Дрейк

так мододелы исправят данную несправедливость, будет нам афросамурай, возможно даже в костюме школьницы!

0