Время апгрейда: Silent Hill f не работает на RTX 5090

Сегодня состоялся ранний релиз хоррора Silent Hill f - игра уже доступна владельцам расширенного издания. Как и у большинства релизов последних лет, запуск Silent Hill f тоже не обошёлся без определенных проблем.
Владельцы видеокарт RTX 5090 массово жалуются в Steam на неработоспособность игры - она вылетает сразу после начальной катсцены. Пользователи нашли способ зайти в игру, предварительно выставив низкие настройки через конфигурационный файл, но в таком случае в самой игре наблюдаются многочисленные артефакты и проблемы с текстурами. Стоит отметить, что на более слабых видеокартах той же линейки такой проблемы нет.
Konami и NVIDIA на данный момент никак не отреагировали на проблему - по всей видимости владельцам RTX 5090 остаётся лишь ждать обновления игры или новых драйверов, в которых проблема может решиться.
щас завистники с 3050 будут ликовать в комментах
И завистники на RX588 тоже🤣
Сожалеть скорее, такие бабки потратили и что получили.
)
Так 50 серии уже сколько лет, уже обновляться пора.
NVIDIA GeForce S0S0-Ti Super
Я тесты посмотрел недавно. Вроде неплохо на бюджете работает. Например на rtx 4060 в среднем 80 плюс кадров в 2К держит
там и графон уровень 10 летней давности
Для Урины5 оптимизон нормальный. В последнее время да же такому результату визуальному рад на этом двигле.
Бедный палыч ) такой "шедевр" не увидит )
Палыч, скорее всего, в Борду 4 рубится
А что за палыч то?
Игра к слову не очень по графике ( текстуры мыльные местами, а текст на табличках или на записках хрен разберёшь ( да я о японском тексте )), но у меня все работает со статтерами ( редкими ) на 5090 laptop ( Но это больше 5070 ti )
Заголовок понравился
видимо архитектура 5090 сильно отличается от предыдущих линеек,
дровами будут лечить, ну то есть игра изначально не на топ видяхи
У дайн лайт зверь тоже какие то проблемы с 5000 серией. 5000 серия самая неудачная походу
Ну дык верно, зачем стараться над 5000 серией, если конкурентов нет.
На 1650 вродь работает https://youtu.be/IT_0STb7c5U?si=hc66d3KQhvfn_sHJ
А как же 86/100 на Metacritic? У игрожуров 5090 нет или они не играли?
RTX 4060 Ti, FullHD. Скачал пиратку от Rune, выставил высокие настройки,DLSS Q, всё работает, 70-80 fps, но иногда бывают просадки до 57. Жаль нет генерации кадров, так бы за сотку перевалило, в принципе можно было включить в одиночной игре.