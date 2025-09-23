Время апгрейда: Silent Hill f не работает на RTX 5090

Сегодня состоялся ранний релиз хоррора Silent Hill f - игра уже доступна владельцам расширенного издания. Как и у большинства релизов последних лет, запуск Silent Hill f тоже не обошёлся без определенных проблем.

Владельцы видеокарт RTX 5090 массово жалуются в Steam на неработоспособность игры - она вылетает сразу после начальной катсцены. Пользователи нашли способ зайти в игру, предварительно выставив низкие настройки через конфигурационный файл, но в таком случае в самой игре наблюдаются многочисленные артефакты и проблемы с текстурами. Стоит отметить, что на более слабых видеокартах той же линейки такой проблемы нет.

Konami и NVIDIA на данный момент никак не отреагировали на проблему - по всей видимости владельцам RTX 5090 остаётся лишь ждать обновления игры или новых драйверов, в которых проблема может решиться.