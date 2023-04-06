Bohemia Interactive анонсировала игру в гибридном жанре шутера и стратегии Silica ©

Bohemia Interactive, чешская студия, стоящая за играми Arma и DayZ, в четверг анонсировала совершенно новую игру, которая сочетает в себе стратегию боя в реальном времени и шутер от первого лица. Гибридная RTS/FPS под названием Silica выйдет на Windows PC через ранний доступ Steam.

Silica была "в основном разработана" одним человеком, Мартином "Dram" Мелихареком, который был ведущим разработчиком Take On Mars, говорится в пресс-релизе Bohemia Interactive. Игра позволит игрокам взять на себя роль командира в режиме RTS, управляя своими силами с орбиты, или пехотинца, который может управлять всеми подразделениями и транспортными средствами, а также своим личным арсеналом с видом от первого лица.

Silica обещает три игровых режима:

Стратегия, описываемая как основной режим игры, в котором игроки сражаются за доминирование, строя, собирая урожай и атакуя своих врагов. Режим сочетает в себе элементы RTS и FPS и предусматривает до трехстороннего конфликта между фракциями.

Режим "Старатель", который представляет собой учебное пособие по Silica. В одиночной или многопользовательской игре от первого лица игрокам поручено исследовать местность в поисках драгоценного материала Балтериума. В этом режиме, ориентированном на достижение поставленных целей, игроки могут попасть внутрь и выйти наружу.

Арена, описанная как "безумный", "шутер free-for-all".

Silica выйдет в Steam "скоро" и будет доступна в раннем доступе в течение 9-12 месяцев, заявила Bohemia Interactive.