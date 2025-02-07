Для The Sims 4 объявили о выходе крупного дополнения "Любимое дело"

Maxis анонсировали новое дополнение для The Sims 4 под названием “Любимое дело”, которое поступит в продажу 6 марта 2025 года. Предварительный заказ уже доступен по цене 40 долларов.

Основные нововведения:

Система малого бизнеса позволит персонажам открыть своё дело. Симы могут заняться изготовлением гончарных изделий или предоставлением услуг, таких как нанесение татуировок или проведение уроков. Управление бизнесом возможно как из дома, так и на специально выделенном участке, где можно будет нанять сотрудников;

Продвинутый редактор татуировок даст игрокам возможность самостоятельно разрабатывать уникальные рисунки. По мере совершенствования навыка персонажи будут получать доступ к новым возможностям;

Навык работы с глиной позволит создавать разнообразные изделия, включая чайные сервизы, держатели для благовоний и предметы из битой керамики;

Новый город Нордхавен предложит игрокам множество активностей, связанных с увлечениями персонажей, такими как организация встреч, преподавание лекций и ведение собственного бизнеса;

Механика деловой репутации будет учитывать действия игрока при ведении бизнеса, предлагая бонусы за честное поведение, мошенничество или нейтральную стратегию.

Дополнение “Любимое дело” обещает привнести в The Sims 4 новые увлекательные механики и активности, позволяя игрокам глубже погрузиться в управление жизнью своих персонажей. Это отличный повод для поклонников серии вновь вернуться в виртуальный мир и попробовать себя в роли успешного предпринимателя.