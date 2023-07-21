Для The Sims 4 стало доступно дополнение Horse Ranch ©

Сегодня EA объявила, что дополнение The Sims 4 Horse Ranch Expansion Pack стало доступно на ПК через приложение EA, Mac через Origin, Epic Games Store и Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

В дополнении The Sims 4 Horse Ranch Expansion Pack игроки могут исследовать деревенский район Честнат-Ридж и организовать свою идеальную жизнь на ранчо — будь то амбар, полный друзей-животных, или отдых в хижине в открытой прерии, каждый момент обязательно будет подлинным и значимым.