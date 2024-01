Игроки считают, что The Sims 4 вскоре может выйти на Switch

EA, возможно, случайно слила слила информацию о выходе The Sims 4 на Switch, поскольку некоторые увлеченные фанаты заметили, что консоль Nintendo значится в списке платформ, на которых можно запустить игру.

Пользователь Twitter и энтузиаст The Sims TheHenfordHen первым заметил намек на The Sims 4 на Switch и опубликовал изображение в качестве доказательства. В метаописании страницы загрузки The Sims 4 перечислены все платформы, на которые можно загрузить симулятор жизни EA и Maxis, и так указана Nintendo Switch, причём раньше ПК.

Некоторые комментаторы заявили, что информация о Switch даже появилась на других языках, хотя, если вы щелкнете ссылку на страницу с инструкциями по загрузке The Sims 4, значка Switch не будет.

Хотя эта информация может быть просто ошибкой Google, некоторые фанаты The Sims считают, что EA и Maxis готовятся к новому анонсу. Сможет ли Switch на самом деле работать с расширениями и пакетами контента The Sims 4, маловероятно, поскольку даже некоторые ПК среднего класса с этим не справляются. Она может быть запущена на Nintendo Switch 2, которая, как сообщается, имеет лучшие вычислительные возможности, чем оригинальная Switch, но есть и другой возможный сценарий.

Некоторые предполагали, что EA может запустить ее как облачную версию, аналогично тому, что Capcom сделала с Resident Evil и как Square Enix справилась с Kingdom Hearts.