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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.7 11 411 оценок

The Sims 4 привлекла 15 миллионов новых игроков за год

Lunersun
Новости

Electronic Arts отчиталась о рекордном втором квартале финансового года. Выручка компании достигла внушительных 2,025 млрд долларов, а главным локомотивом успеха стало спортивное направление EA Sports.

The Sims 4 тоже не отстаёт и продолжает набирать обороты. За последний год к симулятору жизни присоединились больше 15 млн новых игроков, а финансовые показатели проекта превзошли даже самые смелые ожидания компании.

К слову, уже завтра, 31 октября, The Sims 4 станет ещё интереснее — в игре появится новое дополнение под названием «Жизнь и смерть».

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
PeaceDuke72

Симс нормальная игра, если качать с торрента полную версию.
А фанаты фифы берут такой же толстый член за щеку, как и фанаты колды.

2
Universe of Knowledge

Так что фанаты симс что фифы, что колды, друг от друга умом не отличаются, покупая каждый раз мусорный код без изменений

0
MadPyramus

Fifa 23 лежит на торрентах, к чему претензии?

0
PeaceDuke72 MadPyramus

К лутбоксам? Ну и к тому, что они пытаются продавать каждый год.
Лучше бы игру сервис сделали, раз не доить не можете.

0
Jlyan

рубят бабло как не в себя, а дополнения всё равно стоят на столько много, что все игроки лишь страдают и пиратят

на PS играть вообще грустно, базовая игра такая пустая, а по подписке они всего лишь одно дополнение за эти годы раздали и то, оно пропадает, если ты не заплатил за месяц :\

1
Universe of Knowledge
The Sims 4 привлекла 15 миллионов новых пусичек за год

Так правильно будет

1
Wolfenstein

хорошая игра да еще и уникальная в своем жанре поэтому воощемта закономерен такой результат

0
DORAEMON1989

Шизики с повествкой "против повестки" взяли знатно в рот)

0
Universe of Knowledge DORAEMON1989

В Симс нет повестки ?

1
ZAUSA
The Sims 4 привлекла 15 миллионов новых игроков за год

Видимо к выходу InZOI готовятся. Сейчас как выйдет "убийца The Sims", да как побегут туда все...

0
PeaceDuke72

Ну увидим. Хотя когда ноунейм франшиза выступает против разрекламированной франшизы- шансы на успех минимальны. А тут ещё и целевая аудитория девочки, которые за новостями не следят, и об инзое могут услыхать максимум в тиктоке.

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Universe of Knowledge PeaceDuke72

Ну да конвейер против новой франшизы., ну фанатики синдромом утёнка будут против, как всегда, остальным зайдёт

0
PeaceDuke72 Universe of Knowledge

Остальные даже не услышат.
А если и услышат "Что это? Клон симс? Так у меня есть симс".

0