The Sims 4 привлекла 15 миллионов новых игроков за год

Electronic Arts отчиталась о рекордном втором квартале финансового года. Выручка компании достигла внушительных 2,025 млрд долларов, а главным локомотивом успеха стало спортивное направление EA Sports.

The Sims 4 тоже не отстаёт и продолжает набирать обороты. За последний год к симулятору жизни присоединились больше 15 млн новых игроков, а финансовые показатели проекта превзошли даже самые смелые ожидания компании.

К слову, уже завтра, 31 октября, The Sims 4 станет ещё интереснее — в игре появится новое дополнение под названием «Жизнь и смерть».