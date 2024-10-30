The Sims 4 привлекла 15 миллионов новых игроков за год

Electronic Arts отчиталась о рекордном втором квартале финансового года. Выручка компании достигла внушительных 2,025 млрд долларов, а главным локомотивом успеха стало спортивное направление EA Sports.
The Sims 4 тоже не отстаёт и продолжает набирать обороты. За последний год к симулятору жизни присоединились больше 15 млн новых игроков, а финансовые показатели проекта превзошли даже самые смелые ожидания компании.
К слову, уже завтра, 31 октября, The Sims 4 станет ещё интереснее — в игре появится новое дополнение под названием «Жизнь и смерть».
Симс нормальная игра, если качать с торрента полную версию.
А фанаты фифы берут такой же толстый член за щеку, как и фанаты колды.
Так что фанаты симс что фифы, что колды, друг от друга умом не отличаются, покупая каждый раз мусорный код без изменений
Fifa 23 лежит на торрентах, к чему претензии?
К лутбоксам? Ну и к тому, что они пытаются продавать каждый год.
Лучше бы игру сервис сделали, раз не доить не можете.
рубят бабло как не в себя, а дополнения всё равно стоят на столько много, что все игроки лишь страдают и пиратят
на PS играть вообще грустно, базовая игра такая пустая, а по подписке они всего лишь одно дополнение за эти годы раздали и то, оно пропадает, если ты не заплатил за месяц :\
Так правильно будет
хорошая игра да еще и уникальная в своем жанре поэтому воощемта закономерен такой результат
Шизики с повествкой "против повестки" взяли знатно в рот)
В Симс нет повестки ?
Видимо к выходу InZOI готовятся. Сейчас как выйдет "убийца The Sims", да как побегут туда все...
Ну увидим. Хотя когда ноунейм франшиза выступает против разрекламированной франшизы- шансы на успех минимальны. А тут ещё и целевая аудитория девочки, которые за новостями не следят, и об инзое могут услыхать максимум в тиктоке.
Ну да конвейер против новой франшизы., ну фанатики синдромом утёнка будут против, как всегда, остальным зайдёт
Остальные даже не услышат.
А если и услышат "Что это? Клон симс? Так у меня есть симс".