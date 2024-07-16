Разработка The Sims 5 для ПК и мобильных устройств продолжается

Вчера распространился новый слух, предполагающий, что The Sims 5 под кодовым названием Project Rene была отменена Electronic Arts, а ее разработчики были уволены или переведены на работу над The ​​Sims 4.

Однако, слух оказался ложным. Анонимный источник, близкий к Maxis, подтвердил редакторам портала 80 Level, что студия все еще разрабатывает версии The Sims 5 для ПК и мобильных устройств. То, что могло бы стать одной из самых неожиданных отмен в игровой индустрии, оказалось простым недоразумением, которое, честно говоря, не должно вызывать удивления, учитывая прибыльность франшизы The Sims и компании, стоящей за Maxis.