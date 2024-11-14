Frogwares представила новый концепт-арт сиквела The Sinking City

Украинская студия Frogwares, получившая известность благодаря играм о детективе Шерлоке Холмсе, опубликовала новый концепт-арт сиквела The Sinking City, игры в жанре survival и horror, события которой разворачиваются в альтернативной лавкрафтианской реальности. На арте показан опустевший вагон поезда.
События игры разворачиваются на территории США в 1920-х годах в вымышленном городе Аркхэм из романов Говарда Лавкрафта, незадолго до начала Первой мировой войны. Вам предстоит исследовать город, сражаясь с древними монстрами. В игре также появится новый протагонист, но разработчики пока не раскрывают подробностей ни о нем, ни о других аспектах истории The Sinking City 2.
Релиз The Sinking City 2 планируется на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2025 году.
В 20-х годах незадолго до начала Первой мировой войны. Это пять, ящитаю
Щас бы альтернативную вселенную сравнивать с нашей,в Wolfenstein II Гитлер победил и был ещё жив в 1961 году.
Лавкрафт, вообще-то, не писал ни о какой альтернативной вселенной. У него очень многое в его книгах происходит в Новом Свете. И ссылки в своих книгах он даёт на реальные места и реальных писателей и художников той эпохи и конца 19 века. Учите матчасть