Frogwares представила новый концепт-арт сиквела The Sinking City

Украинская студия Frogwares, получившая известность благодаря играм о детективе Шерлоке Холмсе, опубликовала новый концепт-арт сиквела The Sinking City, игры в жанре survival и horror, события которой разворачиваются в альтернативной лавкрафтианской реальности. На арте показан опустевший вагон поезда.

События игры разворачиваются на территории США в 1920-х годах в вымышленном городе Аркхэм из романов Говарда Лавкрафта, незадолго до начала Первой мировой войны. Вам предстоит исследовать город, сражаясь с древними монстрами. В игре также появится новый протагонист, но разработчики пока не раскрывают подробностей ни о нем, ни о других аспектах истории The Sinking City 2.

Релиз The Sinking City 2 планируется на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2025 году.