Мобильная игра Йоко Таро SINoALICE закрывается в ноябре

Компания Square Enix объявила о том, что 15 ноября 2023 года будут закрыты серверы международной версии мрачной фэнтезийной ролевой игры SINoALICE, 26 декабря 2023 года закроются серверы DMM Games и браузерной версии, а 15 января 2024 года - серверы японской версии. Мобильная версия SINoALICE доступна на платформах Android и iOS.

Несмотря на то, что в свое время SINoALICE отметила миллион игроков, она, похоже, так и не прижилась.

В Японии версии игры для Android и iOS получат полноценную финальную главу, которая станет доступна в период с 26 декабря 2023 года по 15 января 2024 года.

В связи с этим объявлением все продажи внутриигровой валюты - кристаллов Twilight Crystals - были приостановлены. 23 января 2024 года Square Enix также проведет панельную дискуссию, посвященную завершению SINoALICE, на которой четыре разработчика поделятся своими воспоминаниями об игре.

Как и всем подобным играм, закрывающим свои двери, SINoALICE суждено остаться только в пользовательских видеороликах на YouTube, поскольку она станет совершенно неиграбельной.