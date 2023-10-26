Мобильная игра Йоко Таро SINoALICE закрывается в ноябре

Компания Square Enix объявила о том, что 15 ноября 2023 года будут закрыты серверы международной версии мрачной фэнтезийной ролевой игры SINoALICE, 26 декабря 2023 года закроются серверы DMM Games и браузерной версии, а 15 января 2024 года - серверы японской версии. Мобильная версия SINoALICE доступна на платформах Android и iOS.
Несмотря на то, что в свое время SINoALICE отметила миллион игроков, она, похоже, так и не прижилась.
В Японии версии игры для Android и iOS получат полноценную финальную главу, которая станет доступна в период с 26 декабря 2023 года по 15 января 2024 года.
В связи с этим объявлением все продажи внутриигровой валюты - кристаллов Twilight Crystals - были приостановлены. 23 января 2024 года Square Enix также проведет панельную дискуссию, посвященную завершению SINoALICE, на которой четыре разработчика поделятся своими воспоминаниями об игре.
Как и всем подобным играм, закрывающим свои двери, SINoALICE суждено остаться только в пользовательских видеороликах на YouTube, поскольку она станет совершенно неиграбельной.
А кто деньги донатерам вернëт?))
Никто, это "добровольные пожертвования".
А с чего вдруг возвращать? Ты, когда продукты в магазине покупаешь, съедаешь их, потом тоже требуешь вернуть деньги? Интернетом попользуешься, трафик потратишь, а потом тоже требуешь вернуть деньги?