В Steam вышел бесплатный космический симулятор SIRIUS-4

Состоялся выход в ранний доступ сюжетно-ориентированного космического симулятора SIRIUS-4 от инди-студии Triumvirate Games. Игра распространяется по бесплатной модели и уже доступна всем желающим в Steam.

Проект предлагает игрокам полную свободу действий в роли наемного пилота подразделения Sirius. События разворачиваются в неспокойное для галактики время после глобальной войны, а мир генерируется процедурно, что должно обеспечить уникальность каждой новой игровой сессии. Игрокам предстоит исследовать обширный космос, взаимодействовать с различными фракциями, включая пиратов, фанатиков и межзвездные корпорации, и ощутить атмосферу жизни вольного пилота.

Разработчики сообщили, что игра вышла в раннем доступе, так как это позволяет им уделять больше времени добавлению нового контента и исправлению ошибок, прислушиваясь к отзывам сообщества. Текущая версия находится на стадии альфа-тестирования, поэтому возможны ошибки и сбои. Уже сейчас в игре доступны стартовые корабли и полноценные локации, торговля, конфигуратор оборудования, квесты, возможность начать игру за разные фракции, вид от первого лица, строительство собственной станции, добыча ресурсов из астероидов и другие механики.

В планах на полную версию значится добавление поддержки моддинга для кораблей, станций, планет и секторов. Команда Triumvirate Games ставит целью завершить разработку к концу 2026 года, однако отмечает, что точные сроки могут измениться. Также сообщается, что цена на игру не изменится после выхода из раннего доступа. Для взаимодействия с сообществом авторы планируют использовать опросы, социальные сети и поощрять создание пользовательского контента.