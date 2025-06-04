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Sister Ray 1-й квартал 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Инди
5 1 оценка

Инди-разработчик выпустил демоверсию необычной ролевой игры Sister Ray

Borovik-rus Borovik-rus

Вышла демоверсия Sister Ray — необычной ролевой игры с элементами выживания, в которой главный акцент сделан на эмоциональную историю. Игроков ждёт семь первых игровых дней, наполненных напряжёнными моментами, сложными выборами и мрачной, но впечатляющей атмосферой.

Главная героиня пытается справиться с зависимостью и одновременно заботится о своей младшей сестре.

Sister Ray предлагает уникальный сюжет, и глубокое погружение — отличный повод присмотреться к потенциальной инди-звезде.

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Sister Ray
1-й квартал 2026 г.
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex40001

в чем необычная? вы на дно индигейминга не заглядывали там и понеобычней есть.

а это плесень

Real Slim Shady

Ясно, ещё один выкидыш Life is strange - стиль тот же.

Hevin

О, игра про нефорку-наркоманку