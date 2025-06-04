Инди-разработчик выпустил демоверсию необычной ролевой игры Sister Ray

Вышла демоверсия Sister Ray — необычной ролевой игры с элементами выживания, в которой главный акцент сделан на эмоциональную историю. Игроков ждёт семь первых игровых дней, наполненных напряжёнными моментами, сложными выборами и мрачной, но впечатляющей атмосферой.
Главная героиня пытается справиться с зависимостью и одновременно заботится о своей младшей сестре.
Sister Ray предлагает уникальный сюжет, и глубокое погружение — отличный повод присмотреться к потенциальной инди-звезде.
в чем необычная? вы на дно индигейминга не заглядывали там и понеобычней есть.
а это плесень
Ясно, ещё один выкидыш Life is strange - стиль тот же.
О, игра про нефорку-наркоманку