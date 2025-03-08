Создатели Skate показали прогресс разработки в новом видео

Студия Full Circle выпустила свежий видеоролик, демонстрирующий результаты февральских плейтестов Skate. В видео представлено много геймплея, включая многопользовательские элементы.

Судя по ролику, разработка движется полным ходом. Визуальная часть значительно улучшилась по сравнению с ранними демонстрациями, где было много сырой графики и незаконченных текстур. Теперь уровни выглядят более проработанными, а анимации трюков стали плавнее.

Игроки в видео демонстрируют различные стили катания, включая катание по рельсам, сальто и трюки с захватом доски. Также отмечается широкая кастомизация персонажей — каждый скейтер в ролике выглядит уникально, благодаря разным нарядам, стилям и индивидуальным особенностям. Кроме того, можно будет настраивать сам скейтборд, меняя его цвета и добавляя графику.

Точная дата выхода Skate пока не объявлена, но игра ожидается в раннем доступе в 2025 году. Ранее доступ к тестированию был только на ПК, но теперь разработчики заявили, что консольные версии также получат плейтесты в ближайшее время.

Записаться на тестирование можно через официальный сайт игры, однако участие не гарантировано — Full Circle избирательно отбирает игроков. Студия продолжает набирать участников и планирует увеличить число тестеров в будущем.

Skate выйдет в формате free-to-play с упором на многопользовательский опыт и социальные взаимодействия. Одной из главных особенностей игры станет широкий выбор настроек персонажа.

Игроки смогут изменять рост, телосложение и другие параметры, а также подбирать одежду: от футболок и брюк до аксессуаров, таких как очки и носки. В игре появятся реальные бренды одежды, что придаст проекту аутентичность.

Скейтборды тоже можно будет кастомизировать, добавляя наклейки, графику и изменяя цвета отдельных частей доски.