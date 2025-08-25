Новая Skate обзавелась официальной обложкой и тизером даты раннего доступа

После долгих лет ожидания EA постепенно раскрывает детали новой части Skate. На официальных страницах проекта появилась свежая обложка игры, а вместе с ней разработчики намекнули и на скорое объявление даты выхода в ранний доступ.

Серия вернётся спустя 15 лет после релиза Skate 3 — культового проекта, который до сих пор остаётся одной из самых популярных скейт-игр. С тех пор фанатам пришлось довольствоваться слухами и редкими обновлениями, однако сейчас процесс разработки явно ускорился.

Обложка Skate выполнена в ярком, почти пастельном стиле — лаконичный арт мгновенно привлёк внимание поклонников и стал поводом для обсуждений. Но главное — авторы намекнули, что уже 26 августа они раскроют точную дату запуска раннего доступа.

Таким образом, до следующего шага Skate остаются считанные дни, а значит, поклонникам скейтбординга стоит готовить доски и ждать возвращения серии, которая обещает открыть новую эру жанра.