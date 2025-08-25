Новая Skate обзавелась официальной обложкой и тизером даты раннего доступа

После долгих лет ожидания EA постепенно раскрывает детали новой части Skate. На официальных страницах проекта появилась свежая обложка игры, а вместе с ней разработчики намекнули и на скорое объявление даты выхода в ранний доступ.
Серия вернётся спустя 15 лет после релиза Skate 3 — культового проекта, который до сих пор остаётся одной из самых популярных скейт-игр. С тех пор фанатам пришлось довольствоваться слухами и редкими обновлениями, однако сейчас процесс разработки явно ускорился.
Обложка Skate выполнена в ярком, почти пастельном стиле — лаконичный арт мгновенно привлёк внимание поклонников и стал поводом для обсуждений. Но главное — авторы намекнули, что уже 26 августа они раскроют точную дату запуска раннего доступа.
Таким образом, до следующего шага Skate остаются считанные дни, а значит, поклонникам скейтбординга стоит готовить доски и ждать возвращения серии, которая обещает открыть новую эру жанра.
Вот кстати на секундочку обложка последней на данный момент части - Skate 3!
Сразу видно где постарались, а где обосрались.
А скейты еще в моде ? Может нужно было делать Samokat или Monokat ?
Облогу нейросеть походу рисовала
Не удивлюсь если так и есть
Эра чисто онлайн покатушек с донатом, от которых захочеться скорее разбить доску об монитор!
На кой нужен этот скейт если есть Тони Хоук 4 ремейка кто в теме поясните?
после долгих лет ожидания вспомнили что этим калом можно шкурануть на бабки