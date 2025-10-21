В скейтерском симуляторе skate. стартовало праздничное событие Skate-O-Ween, которое продлится до 11 ноября. Разработчики превратили привычные парки в настоящие хэллоуинские площадки — с мрачным декором, свечами, паутиной и даже светящимися тыквами.

Игроков ждут специальные челленджи и задания, за выполнение которых можно заработать шоколадные монеты. Их разрешено обменивать на тематические косметические предметы — маски ведьм, тыквенные аксессуары и особые эмоции. Задания поделены по уровню сложности, так что как новички, так и ветераны смогут подобрать себе подходящее испытание.

Помимо этого, предусмотрены бонусы за первый вход во время события и ежедневная валюта для покупок в игровом магазине.