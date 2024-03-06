Главный "фанат" Starfield, Фил Спенсер, не смог выдержать в Skull and Bones больше двух минут

Генеральный руководитель игрового подразделения Xbox, Фил Спенсер, в прошлом году сумел завоевать крайне необычный статус. Топ-менеджер компании является большим фанатом игр и довольно часто играет в самые разные игровые релизы, парой тратя на них десятки или даже сотни часов. Из-за большого количества наигранных часов в Starfield в социальных сетях геймеры окрестили Спенсера главным "фанатом" игры, и теперь их интересовало, что он думает о Skull and Bones. Судя по всему, Фил Спенсер явно оказался не фанатом пиратского сеттинга.
Игровой профиль Фила Спенсера показывает, что он регулярно заходит в Starfield. Всего на изучение открытого космоса он почти 200 часов. Среди этих сессий пользователи заметили внезапное появление Skull and Bones. Руководитель Xbox потратил на изучение пиратства ровно 6000 раз меньше времени; похоже, он провел за игрой всего 2 минуты и с момента релиза больше не заходил в игру.
Игроки предполагают, что Филу Спенсеру по какой-то причине не понравилась Skull and Bones. Обычно в социальных сетях он активно делится сообществом своим положительным мнением об играх, которые запускает на своем публичном профиле. Нередко похвалу от Спенсера могут получить небольшие инди-хиты или даже студии-конкуренты, но, похоже, в Skull and Bones он не смог найти положительных моментов.
Игра раскрылась слишком быстро.
он походу на моменте заставки где про капитализм начали вещать выключил игру ))
Была это игрой майков, наиграл бы 200 часов)
Да там и так всё понятно в первые 15 секунд, он ещё долго продержался
понятно, что он будет пиарить тока свой кал
а по факту я лучше в черепа поиграю, чем в калфилд
Шо то 💩, шо другое 💩
вот именно здесь я его понимаю, и двух минут геймплея в ютубе хватило 🤢🤮
Сразу видно человек разбирается в сортах дерьма.
2 минуты хватило Спенсеру чтобы понять... скулы онлайн, там не прокатит просто стоять часами и ничего не делать в ожидании раскрытия. Там могут обнаружить твое бездействие.
Ну и формулировка...заголовок "Не смог выдержать". Не смог выдержать - это проявление эмоций конкретного человека. А в самой статье речь исключительно о факт - зарегистрировано 2 минуты. Может он зашел, посмотрел и решил оставить игру на отпуск.
Они всерьез думают, что это он сам играет.