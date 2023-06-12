Ubisoft представила музыкальный синематик, посвященный тестированию Skull and Bones ©

Куда же на выставках без творчества? Так подумала Ubisoft и выпустила кинематографический караоке-трейлер Skull and Bones с весьма приятным саундтреком. В видеоролике авторы показали не только потрясающие виды океана, но и битвы пиратов, а также пиратские города. Кроме того, на протяжении всего трейлера вы можете подпевать, ведь в нем есть субтитры.

Сам же синематик был посвящен грядущему закрытому бета-тестированию. Ubisoft заявила, что опробовать Skull and Bones можно будет уже в августе, а именно с 25 по 28 число. Если же вы хотите стать участником данного теста, то нужно перейти на официальный сайт игры и оставить заявку. Ближе к событию счастливчики будут выбраны случайным образом.