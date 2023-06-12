Skull and Bones 2023 г.
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Ubisoft представила музыкальный синематик, посвященный тестированию Skull and Bones

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4efy
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Куда же на выставках без творчества? Так подумала Ubisoft и выпустила кинематографический караоке-трейлер Skull and Bones с весьма приятным саундтреком. В видеоролике авторы показали не только потрясающие виды океана, но и битвы пиратов, а также пиратские города. Кроме того, на протяжении всего трейлера вы можете подпевать, ведь в нем есть субтитры.

Сам же синематик был посвящен грядущему закрытому бета-тестированию. Ubisoft заявила, что опробовать Skull and Bones можно будет уже в августе, а именно с 25 по 28 число. Если же вы хотите стать участником данного теста, то нужно перейти на официальный сайт игры и оставить заявку. Ближе к событию счастливчики будут выбраны случайным образом.

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Посмотрите, как создавался кинематографичный трейлер Skull and Bones
Посмотрите, как создавался кинематографичный трейлер Skull and Bones
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Talendor3

Что только не делают юбики, лишь бы не выпускать Skull and Bones.

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