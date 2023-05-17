Sky: Children of the Light выходит на ПК ©

thatgamecompany выпустит бесплатную приключенческую игру с открытым миром Sky: Children of the Light для ПК в Steam, объявил разработчик в честь 17-летия компании. Дата выхода не была объявлена.

Sky: Children of the Light впервые была запущена для iOS через App Store 18 июля 2019 года, затем для Android через Google Play 7 апреля 2020 года, для Switch 29 июня 2021 года и для PlayStation 4 6 декабря 2022 года.

В Sky: Children of the Light игроки мирно и совместно исследуют великолепные загадочные места. По мере того, как они открывают для себя открытые миры Sky, сообщество устанавливает спонтанные связи и создает прочные воспоминания с игроками по всему миру. С момента своего дебюта в 2019 году очаровательная игра неуклонно становилась фаворитом среди фанатов, недавно ее скачали более 260 миллионов раз.