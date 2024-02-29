Бурановские бабушки стали частью Slavania - их нужно найти в рамках квеста

Игровой издатель Game Art Pioneers и разработчики игры Slavania объявили о коллаборации с фолк-группой Бурановские бабушки в своей группе в ВК. Участниц коллектива можно будет найти и собрать в игре Slavania в рамках небольшого побочного квеста.
Во многих играх спрятаны, так называемые, “коллекционные предметы”, мотивирующие игрока дополнительно изучать игровой мир со всеми его закоулками. В Slavania эту роль выполняют Бурановские бабушки, спрятанные по всей игре. Игроку будет предложено пройти отдельный квест и собрать всех участниц фолк-группы для его выполнения и, конечно же, получения ачивки (достижения).
Правда, в рамках игры коллектив будет куда больше реального и игрок сможет найти не менее 15 бабушек.
Владимир Аверьянов, главный геймдизайнер и один из авторов Slavania, комментирует:
Мы давно хотели добавить механику коллекционирования в игру, но не могли определиться с тем, что именно игрок будет собирать по разным частям Славании. Бурановские бабушки заблудились в лесу и разбрелись кто куда. Теперь Алёше нужно найти их всех и помочь найти дорогу чтобы они снова собрались в большой ансамбль и дали концерт. Такая механика показалась нам достаточно забавной, а образы бабушек максимально вписались в антураж игры на базе славянского фольклора.
Релиз Slavania состоится 12 Марта 2024 года. Ранее разработчики анонсировали выпуск лимитированной серии медовухи по игре, совместно с медоварней Традиции Предков и брендом Mjolnir.
Старух я ещё не коллекционировал.
Радует то что их ещё помнят.