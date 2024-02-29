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Slavania 12.03.2024
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
7 4 оценки

Бурановские бабушки стали частью Slavania - их нужно найти в рамках квеста

GRAF_RAGE
Новости

Игровой издатель Game Art Pioneers и разработчики игры Slavania объявили о коллаборации с фолк-группой Бурановские бабушки в своей группе в ВК. Участниц коллектива можно будет найти и собрать в игре Slavania в рамках небольшого побочного квеста.

Во многих играх спрятаны, так называемые, “коллекционные предметы”, мотивирующие игрока дополнительно изучать игровой мир со всеми его закоулками. В Slavania эту роль выполняют Бурановские бабушки, спрятанные по всей игре. Игроку будет предложено пройти отдельный квест и собрать всех участниц фолк-группы для его выполнения и, конечно же, получения ачивки (достижения).

Правда, в рамках игры коллектив будет куда больше реального и игрок сможет найти не менее 15 бабушек.

Владимир Аверьянов, главный геймдизайнер и один из авторов Slavania, комментирует:

Мы давно хотели добавить механику коллекционирования в игру, но не могли определиться с тем, что именно игрок будет собирать по разным частям Славании. Бурановские бабушки заблудились в лесу и разбрелись кто куда. Теперь Алёше нужно найти их всех и помочь найти дорогу чтобы они снова собрались в большой ансамбль и дали концерт. Такая механика показалась нам достаточно забавной, а образы бабушек максимально вписались в антураж игры на базе славянского фольклора.

Релиз Slavania состоится 12 Марта 2024 года. Ранее разработчики анонсировали выпуск лимитированной серии медовухи по игре, совместно с медоварней Традиции Предков и брендом Mjolnir.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AT_Sagor

Старух я ещё не коллекционировал.

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nikvik jm

Радует то что их ещё помнят.

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