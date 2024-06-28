Славянская метроидвания Slavania получила большое летнее обновление

Game Art Pioneers и FrostLeaf Games порадовали фанатов метроидвании Slavania крупным летним обновлением. Геймеры получили набор улучшений, дополнений и исправлений, а также новый летний скин.
Обновление приурочено к летней распродаже в Steam, где игра доступна со скидкой 20%.
Владимир Аверьянов, геймдизайнер и один из создателей Slavania, выразил благодарность игрокам за поддержку.
Всё это время команда FrostLeaf Games без сна и отдыха работала над улучшением игры. Мы выискивали баги, читали ваши комментарии и отзывы, проводили множественные дополнительные плейтесты.
С нескрываемой радостью сообщаем, что нам удалось привести игру практически в идеальное состояние. Какие-то небольшие проблемы всё ещё могут появляться, но мы тщательно отслеживаем вашу обратную связь и будем продолжать устранять даже самые маленькие баги, если таковые найдутся.
Ниже под спойлером вы найдете полный перечень изменений в патче:
• Добавлено: летний скин Алёши
• Добавлено: ссылка на Discord
• Добавлено: облачные сохранения
• Добавлено: карта сундуков Глеба
• Добавлено: недозрелый мандарин
• Добавлено: направляющие квесты.
• Добавлено: квестовые метки на карте
• Добавлено: сообщение о наступлении последней ночи
• Переработано: навигация в меню с геймпадом
• Переработано: улучшена карта
• Переработано: бронекамни автовосстановление
• Переработано: использование всех способностей стало бесплатным
• Переработано: старт боссфайта после охоты
• Переработано: босс Кощей, Печка
• Переработано: способность: рывок вниз, подкат и рывок в воздухе.
• Переработано: визуал Замка Кощея
• Переработано: охота на Слизня, Оленя, Лешего
• Переработано: монстры: тенеход
• Переработано: некоторые боссы
• Исправлено: вылеты игры
• Исправлено: прыжок из подката при наличии двойного прыжка и когтей на лаптях
• Исправлено: подкат после розовых баблов
• Исправлено: некоторых сценариев рывка вниз
• Исправлено: мелкие правки на уровнях
• Исправлено: некоторые сундуки Глеба
• Исправлено: пропуск вступительного ролика командой пользователя при невозможности проиграть видеофайл
• Исправлено: отваливающийся прыжок
• Исправлено: некоторые квесты
• Исправлено: камеры в некоторых диалогах
• Исправлено: некоторые метки на карте
• Исправлено: погоня с Лешим в Кровавом лесу
• Исправлено: метки на карте
• Исправлено: иногда переставали работать способности (прыжок, двойной прыжок, рывок)
• Исправлено: панель смены предметов быстрого доступа
• Исправлено: UI
• Исправлено: диалоги Вавула, кузнец, купец Глеб, скоморохи, Гамаюн
• Исправлено: бой с Кощеем
• Исправлено: описания способностей, предметов
• Исправлено: сундук Глеба
• Исправлено: поведение камеры в некоторых ситуациях (диалоги, синематики)
• Исправлено: способности: двойной прыжок, рывок, рывок вниз, ухват, прыжок с отталкиванием копьем
• Исправлено: квесты: Поиск Алёны, Оживление коров, Сломаный мост, Спасение кузнеца
• Исправлено: старт диалога: убраны причины получения урона в некоторых случаях
• Исправлено: противники: клекотуны застревающие в щелях, Петрушка из коробки
• Исправлено: многие синематики
• Исправлено: сломанная анимация в мире мертвых после первой смерти
• Исправлено: переход между слоями (двери, пещеры)
• Исправлено: lvl Мазурово, Дорога на Дремлено, Водопад, Старое озеро, Сказки о Животных, Дорога на Дремлено
• Исправлено: зависание после смерти
• Исправлено: повторение старта игры на Стимдек после пропуска вступительного ролика
Также разработчики анонсировали большое DLC для Slavania, которое выйдет в 2024 году. Подробности о дополнении будут сообщены позже.
Очень слабая игра, к сожалению
не играйте
есть что по цифрам?
оно? https://steamdb.info/app/1349600/charts/ так то конские цены для такой игры