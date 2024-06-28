Славянская метроидвания Slavania получила большое летнее обновление

Slavania переносит вас в фантастический мир, вдохновлённый славянскими сказаниями и фольклором Древней Руси. Здесь переплетаются языческие верования и магия лесных духов.

Вам предстоит взять на себя роль героя с трагической судьбой — его душа после смерти была заключена в копьё. Теперь вам нужно восстановить утраченный баланс между потусторонними и земными силами.

По ходу игры вы будете исследовать запутанный мир игры — тёмные леса, заброшенные деревни и проклятые болота. Повсюду вас подстерегают опасности — коварные чудища и могущественные боссы со своими изощрёнными логовами. Придётся полагаться на ловкость, сноровку и особые способности главного героя, чтобы выбраться из переделок.

Боевая система в Slavania отличается динамичностью и разнообразием приёмов. Вы можете прокачивать различные умения, магические заклинания и открывать новые секретные области на огромной карте мира. Геймплей сочетает в себе элементы экшена, RPG и «метроидваний» — тут есть и быстрые схватки, и тактическое прокачивание характеристик героя, и нелинейное исследование локаций.