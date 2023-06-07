Аркадный ретро-экшен Slave Zero X получил новое геймплейное видео ©

Сегодня разработчик Poppy Works и издатель Ziggurat Interactive выпустили новый трейлер предстоящего 2.5D экшена с персонажами Slave Zero X.

Трейлер сосредоточен на демонстрации стильных движений, которые вы сможете с удовольствием выполнять в этой антиутопической игре, и они, безусловно, несут на кибер-рукаве вдохновение Devil May Cry, но с характерным ретро-стилем, благодаря которому все выглядит еще более привлекательно.

Вы можете проверить это ниже. Кстати, демоверсия игры уже доступна в Steam.

Slave Zero X выйдет в будущем для PC, PS5 и PS. Если название игры кажется вам знакомо, то это потому, что ее действие происходит в том же антиутопическом мире, что и действие классической игры Slave Zero 1999 года от Infogames.