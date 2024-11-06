Изометрический киберпанк-шутер SlavicPunk: Oldtimer стал доступен на консолях

SlavicPunk: Oldtimer официально вышла на PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Окунитесь в суровый, беспощадный мир SybirPunk, где каждый угол таит в себе вызов, а каждый выбор проверяет вашу решимость. Откройте для себя уникальный славянский поворот в киберпанке, исследуя историю, которая задается вопросом, сколько еще человечности осталось в мире, где доминируют выживание и упорство.
Игроки будут следовать за Янусом, частным детективом со сложным прошлым, пока он погружается в темные тайны города, сталкиваясь с членами банды, коррумпированными корпоративными головорезами и собственными демонами. SlavicPunk: Oldtimer, известная своими динамичными боями, модульной настройкой оружия и захватывающим повествованием, впервые привносит на консоли свежий восточноевропейский сюжет, брутальную постсоветскую архитектуру и едкий юмор.
Особенности игры:
- Динамичные, насыщенные бои, которые держат вас в напряжении
- Прозрачный изометрический вид и интуитивно понятное управление двумя джойстиками
- Антиутопический мир Восточной Европы, воплощенный в жизнь по мотивам романов Михала Голковского
- Участвуйте в ближнем и дальнем бою, улучшайте свое оружие, взламывайте врагов и раскрывайте тайны, с которыми должен столкнуться Янус
а смысл?