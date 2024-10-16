Новый тизер изометрического киберпанк-шутера SlavicPunk: Oldtimer посвящён боёвке

Выход SlavicPunk: Oldtimer на PlayStation 5 и Xbox Series S/X запланирован на 6 ноября. Это динамичный изометрический шутер, действие которого происходит в мрачном мире SibirPunk — более мрачном и угрюмом взгляде на мир киберпанка, представленный с точки зрения славян.

Каждому хорошему шутеру с двумя стиками нужен разнообразный и веселый набор оружия. SlavicPunk: Oldtimer не исключение — с солидной базой оружия, начиная с револьвера и надежного дробовика и заканчивая рельсотроном, игра предоставляет достаточно инструментов разрушения, которые подойдут под ваши нужды.

SlavicPunk: Oldtimer предлагает игрокам примерить на себя роль Януса, частного детектива с тяжелым прошлым, чья задача — раскрыть правду об украденном носителе данных, сталкиваясь с городскими бандами, коррумпированными корпорациями и своими внутренними демонами.

Известная своим уникальным сочетанием динамичных боев, модульной настройки оружия и захватывающего повествования, игра сочетает элементы старой доброй стрелялки с хакерством и решением головоломок в мрачном, темном будущем с отчетливо славянским уклоном.

С дебютом на консолях игроки Xbox и PlayStation смогут оценить глубокий сюжет игры, постсоветскую архитектуру и едкий юмор, предлагая свежий взгляд на жанр киберпанка.