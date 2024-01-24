Фанаты все еще хотят увидеть сиквел Sleeping Dogs

Sleeping Dogs уже более десяти лет. Вышедшая в 2012 году, эта игра стала альтернативным вариантом формулы GTA, предлагая великолепный открытый мир и невероятно приятные бои в Гонконге.

Несмотря на многочисленные положительные стороны, игра так и не получила продолжения. Она была признана коммерческим разочарованием для Square Enix, но фанаты по-прежнему убеждены, что сиквел должен появиться спустя столько лет.

Как вы думаете, есть ли шансы на то, что мы получим Sleeping Dogs 2? Я думаю, что игра очень многоразовая, с потрясающим геймплеем и сюжетом. Она заслуживает продолжения

Недавно один из игроков, закончивших Sleeping Dogs, написал на Reddit вопрос о возможности выхода продолжения. Пользователь указал на удивительный геймплей и историю, которые захватили его и побудили создать тему о своих впечатлениях. Он сказал:

Она заслуживает продолжения.

В комментариях другие быстро согласились с ним, высоко оценив игру за ее механику и реиграбельность. Один из фанатов сказал:

Это было бы воплощением мечты, но, к сожалению, этого не произойдет.

Они отметили, что это маловероятно, так как после релиза разработчики обанкротились и впоследствии были закрыты. Поэтому у Sleeping Dogs 2 практически нет шансов появиться в ближайшее время.

Однако некоторые фанаты все еще надеются, что франшиза вернется, если другой издатель купит права на IP для разработки сиквела. Спустя более десяти лет после выхода этой игры Square Enix не проявляет особого интереса к пересмотру своих западных франшиз.

Тем не менее, учитывая, что издательство отказалось от таких IP, как Deus Ex и Tomb Raider, любой, кто заинтересован в покупке прав на Square Enix, был бы на слуху.

Несмотря на разочаровывающую действительность, фанаты по-прежнему убеждены, что у Sleeping Dogs слишком большой нереализованный потенциал, чтобы его растрачивать. Многие считают, что игра способна стать следующей лучшей серией с открытым миром после Grand Theft Auto.

Если бы сиквел был доработан и отполирован, он мог бы сделать серии громкое имя в индустрии. Несмотря на то, что продолжение может так и не появиться, фанаты пока не готовы терять надежду.