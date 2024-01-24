Фанаты все еще хотят увидеть сиквел Sleeping Dogs

Sleeping Dogs уже более десяти лет. Вышедшая в 2012 году, эта игра стала альтернативным вариантом формулы GTA, предлагая великолепный открытый мир и невероятно приятные бои в Гонконге.
Несмотря на многочисленные положительные стороны, игра так и не получила продолжения. Она была признана коммерческим разочарованием для Square Enix, но фанаты по-прежнему убеждены, что сиквел должен появиться спустя столько лет.
Как вы думаете, есть ли шансы на то, что мы получим Sleeping Dogs 2? Я думаю, что игра очень многоразовая, с потрясающим геймплеем и сюжетом. Она заслуживает продолжения
Недавно один из игроков, закончивших Sleeping Dogs, написал на Reddit вопрос о возможности выхода продолжения. Пользователь указал на удивительный геймплей и историю, которые захватили его и побудили создать тему о своих впечатлениях. Он сказал:
Она заслуживает продолжения.
В комментариях другие быстро согласились с ним, высоко оценив игру за ее механику и реиграбельность. Один из фанатов сказал:
Это было бы воплощением мечты, но, к сожалению, этого не произойдет.
Они отметили, что это маловероятно, так как после релиза разработчики обанкротились и впоследствии были закрыты. Поэтому у Sleeping Dogs 2 практически нет шансов появиться в ближайшее время.
Однако некоторые фанаты все еще надеются, что франшиза вернется, если другой издатель купит права на IP для разработки сиквела. Спустя более десяти лет после выхода этой игры Square Enix не проявляет особого интереса к пересмотру своих западных франшиз.
Тем не менее, учитывая, что издательство отказалось от таких IP, как Deus Ex и Tomb Raider, любой, кто заинтересован в покупке прав на Square Enix, был бы на слуху.
Несмотря на разочаровывающую действительность, фанаты по-прежнему убеждены, что у Sleeping Dogs слишком большой нереализованный потенциал, чтобы его растрачивать. Многие считают, что игра способна стать следующей лучшей серией с открытым миром после Grand Theft Auto.
Если бы сиквел был доработан и отполирован, он мог бы сделать серии громкое имя в индустрии. Несмотря на то, что продолжение может так и не появиться, фанаты пока не готовы терять надежду.
Шикарная игра!
Я эту игру на одном дыхании уже прошел 3 раза и с 2011г она в моей коллекции рука не поднимается её удалить и по сей день изредка захожу в неё.Да я фанатик этой игры и очень жду сиквел или ремейк !
Да боёвка в этой игре реалистичней всех современных файтингов.Уступает только легендарным Мортал Комбат 3 Ультиматум и Текен 3.
В SD вообще самая реалистичная рукопашка. Множество стилей (от муай-тай до пьяного стиля), причем все удары поставлены правильно, так, как и должен бить профессионал.
В MK Ultimate не играл, но в мортал комбат боевка в целом нереалистичная. Эффектная, кровавая, но абсолютно нереалистичная, один только велосипедик Лю Кана чего стоит.
Яб сыграл. Мне вообще вся идейная трилогия нравится
шикарная игра, не раз проходил. с удовольствием попробовал бы сиквел
Крутая игра. Надеюсь когда нибудь выйдет вторая часть.
Хорошая игра, сиквел не помешает.
Нужно вспомнить не ёё, а ИСТОКИ и дать 2ю жизнь ТРУ КРАЙМ!(особенно 1й части!)... недооценено забытая игра -_-
Жаль что нет продолжения , Хорошая игра .
хотелось бы конечно, но врятли
Игра была хорошая,упор был на боевые искусства и оружие ближнего боя,а огнестрел был второстепенен.И этот дух азиатских боевиков,сейчас этого очень не хватает.
Игра лучше любой ГТА. Надо перепройти хз в какой раз, целых 3 года не играл
Если бы да кабы... кто делать то будет
Прошел два года назад отличная игра с трагичным сюжетом, музыка из титров понравилась
Брал на раздаче у Юбиков, но так и не играл.
Лучше бы сделали сохранение в облаке, я 2 раза начинал играть в игру в итоге так и не дошёл до конца потому что сохранения терял из за переустановки винды..
Установи репак от Механиков и Save будет в папке самой игры и никогда его не потеряешь.К тому же их репак идёт с паком улучшенных текстур.
Помню как её знатно обосрали.
Кто что сделает ? разрабов закрыли кто куда разбежался.
Разрабов первого Space Marine тоже закрыли, что не мешает питерцам делать вторую часть.
Сделают вам sleeping dogs 2 ,в европе ,с неграми ,с трансами ,с толстухами ,с лезбухами - у игры точно будет успех
Тру крайм нью йорк давно сделали