Представлен релизный трейлер хоррора Slender: The Arrival ©

Наконец-то настал тот день, когда поклонники Blue Isle Studios смогут погрузиться в юбилейное 10-е обновление Slender: The Arrival. Ранее доступная только в Steam, игра Slenderman теперь доступна и в Epic Games Store, на PlayStation 5 и Xbox Series. И в ней полностью переработана графика и добавлены улучшения.

К слову об улучшениях: юбилейное, десятое обновление для Slender: The Arrival содержит совершенно новую главу "Кошмар", в которой рассказывается о том, как отец Чарли Мэтисона погружается в безумие. Slender: The Arrival отличается полной визуальной переработкой и возможностью переключаться между графикой оригинальной версии и новой, переключая ветки в клиенте Steam.

Это лишь пример того, что ждет Slender: The Arrival, так как несколько недель назад Blue Isle представила дорожную карту, в соответствии с которой будет готовиться дополнительный контент и дальнейшие улучшения для игры. Среди них - расширенная сюжетная линия Slenderman, кооперативный мультиплеер и кроссплатформенный моддинг. Ожидается, что все это появится во втором квартале 2024 года.

Тем временем, для тех, кто не может насытиться Слендерменом, стоит обратить внимание на игру Blue Isle's S: The Lost Chapters, которую в настоящее время можно заказать в Steam. Подробности об игре пока не сообщаются, но S: The Lost Chapters заявляет о себе как о "совершенно новом типе ужасов" с повествованием, в котором смешаны новые и старые истории.