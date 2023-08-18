Slime Rancher получит экранизацию

Как сообщает Deadline, популярная игра-песочница Slime Rancher получит художественный фильм по мотивам, который отправится покорять большие экраны.
Игра повествует о фермерше Беатрикс Лебо, которая решает провести всю оставшуюся жизнь на планете Беспредельное Запределье в тысячах световых лет от Земли. Там-то ей и предстоит выращивать слаймов, для чего придётся сажать урожай, собирать ресурсы и исследовать дикие дебри.
Что касается фильма, то похоже, что режиссер еще не назначен, и неясно, как далеко продвинулся производственный процесс.
Чую у них будет дедлайн с такой игрой.
ну, современное кино кал, неудивительно, что и игру такую же экранизируют. там хоть сюжет есть? хотя хомяки всё равно схавают. как барби и прочий шлак