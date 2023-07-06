Авторы хоррора Slitterhead опубликовали новый дневник разработчиков ©

Компания Bokeh Game Studio опубликовала новый дневник разработчиков приключенческой игры Slitterhead, в котором рассказывается о сеансе пользовательского тестирования, проведенного ранее в 2023 году.

В дневнике разработчиков также представлены новые игровые кадры из разрабатываемой игры, но Bokeh Game Studio отмечает, что это пре-альфа кадры, а не представление конечного продукта.

Платформы и дата выхода Slitterhead пока не объявлены.

Смотрите дневник разработчиков ниже.

Slitterhead была анонсирована на церемонии The Game Awards 2021 как дебютная игра от Bokeh Game Studio, совершенно новой студии, основанной несколькими ключевыми фигурами из прекратившей существование японской студии Sony. Среди них — Кейитиро Тояма, геймдиректор оригинальной Silent Hill, который позже покинул Konami и стал геймдиректором таких игр, как Siren и Gravity Rush для PlayStation. После того как Sony распустила студию в 2021 году, чтобы переориентировать ее на разработчика Astro's Playroom Team Asobi, Тояма объявил о создании Bokeh Game Studio.