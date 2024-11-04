Новый хоррор Slitterhead получил скромные оценки от журналистов

Обзоры грядущего хоррора Slitterhead, созданного Кэйитиро Тоямой, автором Silent Hill и Siren, вызвали неоднозначную реакцию среди профильной прессы. Оценки варьируются: на Opencritic у игры 68 баллов, на Metacritic версии для ПК и консолей получили от 59 до 69 баллов. Мнения разделились: часть изданий хвалят игру за интересные идеи и уникальную боевую систему, другие же критикуют за однообразие геймплея и устаревший дизайн.
Журналисты отмечает, что игра страдает от однотипных погонь и отсутствия карты для городских районов. Повторяющиеся миссии и локации, по мнению журналиста, делают прохождение менее увлекательным, несмотря на изначально интригующую идею. Некоторые издания назвали новинку игрой «из 2004 года» из-за устаревшего дизайна и однообразных боёв. В рецензии подчёркивается, что последние часы прохождения сводятся к повторению одних и тех же битв, хотя сюжет остаётся интересным.
Несмотря на критику, игра всё же нашла своих поклонников. Рецензент Press Start похвалил художественное оформление, саундтрек и уникальные идеи, отметив, что, хотя в игре есть свои недостатки, она представляет собой «звёздный дебют» для студии Bokeh.
Релиз Slitterhead состоится 8 ноября на PC, PlayStation и Xbox Series.
это не "скромные оценки", а провал с треском
Ожидаемо
гуд. вери гуд
По первому показу геймплея уже было понятно, что херня какая-то)
shitterhead не занес журнашлю ? а зря , многие так делают и выглядит это мега забавно когда они 110 из 10 подобного трешаку ставят