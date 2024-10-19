Разработчики Slitterhead представили новых персонажей

Студия Bokeh Game, основанная Кэйитиро Тоямой, раскрыла новые детали боевика Slitterhead. В игре представлены три новых персонажа.



Дони, старшеклассник из богатой семьи, пронзает врагов кровавым копьём и создаёт ударные волны из накопленного урона. Три, домработница-иностранка, создаёт кровавые кусты для отвлечения врагов и замедления противников. Инь Юэ, лидер общины «Эхо любви», владеет боевыми искусствами, но способности остались загадкой.

Известно, что монстры мимикрируют под людей, а кровь Хёки для них ядовита. Подробности включают механики игры: обнаружение монстров через кровавые маркеры, возможность смены тела, и лечение раненых через лужи крови.



Релиз Slitterhead на PlayStation, Xbox и PC назначен на 8 ноября.