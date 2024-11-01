Slitterhead от автора Silent Hill ушла "на золото" - игру не перенесут

Коллектив Bokeh Game Studio объявил, что приключенческий экшен-хоррор Slitterhead ушел «на золото». Студия завершила работу над игрой, а также отпечатала первую партию дисков. Релиз состоится в срок 8 ноября 2024-го.

Разработчики опубликовали совместную фотографию и написали, что производство Slitterhead заняло примерно четыре года. Руководил разработкой игры автор оригинальной Silent Hill Кэйитиро Тояма.

Действие Slitterhead происходит в японском городке, который захватили монстры. Геймерам предстоит взять под контроль различных персонажей и существ, чтобы одолеть противников.

Slitterhead выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обладатели Deluxe Edition смогут начать играть на три дня раньше — 5 ноября. Игра выйдет без перевода на русский язык.