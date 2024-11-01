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Slitterhead 08.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ужасы
6.7 71 оценка

Slitterhead от автора Silent Hill ушла "на золото" - игру не перенесут

Simple Jack
Новости

Коллектив Bokeh Game Studio объявил, что приключенческий экшен-хоррор Slitterhead ушел «на золото». Студия завершила работу над игрой, а также отпечатала первую партию дисков. Релиз состоится в срок 8 ноября 2024-го.

Разработчики опубликовали совместную фотографию и написали, что производство Slitterhead заняло примерно четыре года. Руководил разработкой игры автор оригинальной Silent Hill Кэйитиро Тояма.

Действие Slitterhead происходит в японском городке, который захватили монстры. Геймерам предстоит взять под контроль различных персонажей и существ, чтобы одолеть противников.

Slitterhead выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обладатели Deluxe Edition смогут начать играть на три дня раньше — 5 ноября. Игра выйдет без перевода на русский язык.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
dwemer101

точно в японском? Писали про Коулун так-то и Гонконг

2
Нейтан Дрейк

В Гонконге.

The game takes places in the 1990s in Kowlong where mysterious monsters called Slitterheads are sighted killing humans.
1
Денис Сидоров 5

Там походу свои критики

1
GraF68ru

ну засунутое денуво перед релизом как бы намекало, посмотрим будет ли еще в рф продаваться.

0
K0t Felix

Расстреливать монстра с минигана? Мощно

0
ZER0 T0LERANCE

Уж не позорили бы великую серию упоминанием в одном предложении с этим трешаком.

Что это за напасть такая на разрабов неведомой азиатской дичи. Сначала разрабы Evil Within опустились до GhostWire: Tokyо, Теперь разрабы Silent Hill до Slitterhead. Что от первых, что от вторых требовалось создать классический survival horror в современной обёртке с атмосферой и саспенсом по японски. А не вырвиглазный экшон для мобилок.

-1
MagneticEnnio

нечего не от кого не требовалось они вольны делать что угодно не пиши ересь

0