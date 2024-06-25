Создатель Silent Hill назвал Slitterhead современной версией Forbidden Siren

Slitterhead - новая игра от Bokeh Studio, инди-команды, созданной Кейитиро Тоямой, создателем Silent Hill и других известных игр из исторических франшиз PlayStation. Именно одна из них, в частности старый и незабываемый PS2-эксклюзив, похоже, и послужила вдохновением для новой игры.

Тояма назвал Slitterhead своего рода современной экшен-версией Forbidden Siren, которую многие помнят как одну из самых страшных хоррор-игр на выживание эпохи PS2, позже перенесенную на PS3 в виде Siren: Blood Curse, и это не может не радовать многочисленных поклонников.

Не в последнюю очередь потому, что наряду с Тоямой над игрой работают композитор Акира Яманока, которого всегда связывали с Silent Hill, и дизайнер персонажей Devil May Cry и Breath of Fire Тацуя Ёсикава, составляющие настоящую команду мечты прошлых лет.

По сообщениям Famitsu, Тояма ссылался на Forbidden Siren, чтобы объяснить, что послужило источником вдохновения для Slitterhead, особенно в части одержимости людьми.

Основная концепция — это переосмысление Siren [японское название Forbidden Siren] в виде современного экшена.

Вышедшая в 2003 году Forbidden Siren представила совершенно новую механику: она ставила игроков на место практически беззащитных персонажей и единственный шанс на спасение давала механика под названием "sightjaking", с помощью которой можно было видеть врагов со стороны и действовать соответствующим образом.

Геймплей Slitterhead также предполагает овладение врагами, но в данном случае не органами чувств, а телами, но кроме этого, связь между ними не так легко заметить: по сути, новая игра — это настоящий экшен, в то время как Forbidden Siren была в первую очередь стелс-игрой.

Впрочем, концепция одержимости здесь также занимает центральное место: главный герой истории - сущность по имени Хёки, у которой нет тела, но она может овладевать другими, брать под контроль людей и через них бороться с нашествием пожирающих мозг паразитов под названием Slitterhead в многолюдном городе Коулонг.

Дата выхода Slitterhead назначена на 8 ноября 2024 года.