Создатели Silent Hill показали скриншоты своего грядущего хоррора Slitterhead

Сегодня в сети появились скриншоты игры Slitterhead от разработчика Silent Hill: The Short Message HexaDrive. Ранее мы уже писали о том, что HexaDrive выпустили тизер нового хоррора, теперь мы можем увидеть кадры из игры.

Судя по скриншотам, а также по заявлению разработчиков, вывод можно сделать следующий: в Slitterhead мы должны уничтожить монстров, замаскированных под обычных людей. У игрока нет физического облика – он также будет вселяться в тела прохожих.

Призрачный виртуальный город будет густо населён, а монстром может оказаться любой из его жителей.

По данным от HexaDrive релиз состоится 8 ноября.