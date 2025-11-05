Соло разработчик объединил RPG с игровым автоматом, в результате получился хит

Выпущенный 24 октября необычный рогалик Slots & Daggers оказался на удивление успешным. Создатель игры похвастался, что продажи уже превысили 100 тысяч копий. Результат удалось достичь за 10 дней после релиза.

Игра также была очень тепло принята игроками. В Steam 94% положительных отзывов. В свою очередь, рекорд активности, установленный сразу после премьеры, составил 2235 одновременных игроков.

Slots & Daggers обязана своей популярностью, в частности, отличной идее. Это ролевая игра типа roguelike, в которой сражения разворачиваются на автомате, напоминающем однорукого бандита. На ход сражений влияют результаты вращения барабанов, на которых размещены символы, обозначающие атаки, использование заклинаний, принятие оборонительных позиций или употребление зелий.

Такое решение не только выглядит великолепно, но и доставляет массу удовольствия. К тому же игра дешевая, так как в настоящее время с 30% скидкой по случаю премьеры она стоит всего 224 рубля, поэтому игроки не испытывают больших проблем с риском покупки этой игры.

Slots & Daggers доступна только на ПК. Первый патч улучшил баланс, и теперь автор намерен несколько дней отдохнуть, прежде чем решить, что еще он хотел бы добавить или изменить.