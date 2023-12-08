Ёкай отчаяния - Бакэ-кудзира заплывёт в Smite

В преддверии своей ежегодной выставки Hi-Rez Expo, компания Hi-Rez Studios анонсировала пополнение японского пантеона богов в своей главной игре - Smite. Уже 12 декабря на поле боя появится заброшенный на сушу призрачный кит Бакэ-кудзира в роли стража (танка/саппорта).
Краткая предыстория и игровое описание морского ёкая:
История Бакэ-кудзиры – это история скорби и возмездия. В древней Японии успешная охота на кита сулила удачу и процветание. Один кит мог прокормить и обеспечить ресурсами целую деревню – это поистине был дар моря! Однако у такой охоты были и другие последствия. С каждым убитым китом все больше зла копилось в водах моря, ведь духи погибших взывали к своим сородичам. Бакэ-кудзира стал воплощением этого отчаяния и расплатой за боль, причиненную людьми морским обитателям.
Когда всплыла идея сделать Бакэ-кудзиру, призрачного кита из японской мифологии, мы не устояли. Кит в MOBA – безумная идея, безумная и восхитительная. Что делает в игре кит? И особенно призрачный кит! Наверняка ничего особенно кричащего или чрезмерного, но контроль пространства и медленное, неотвратимое и неминуемое убийство врагов – как раз то, что надо. Добавим тему проклятия из первоисточника, и Бакэ-кудзира станет прекрасным стражем на соло-линии.
Помимо Бакэ-кудзиры, патч 10.13 ждёт возвращение кроссовера с витубершами VShojo, исправления багов и изменения баланса.
Полный список изменений можно прочитать на официальном сайте.