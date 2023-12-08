Ёкай отчаяния - Бакэ-кудзира заплывёт в Smite

Условно-бесплатная MOBA от третьего лица, играбельными персонажами которой являются божества, монстры и прочие герои фольклора и мифов различных культур. В игре доступно несколько режимов игры: от Арены, по сути являющейся командным побоищем, до Завоевания, стандартной для жанра карты с тремя линиями, башнями, миньонами и прочими характерными чертами.