Сиквел Smite может быть представлен на этой неделе

Стало известно, что были обнаружены явные признаки, указывающие на скорый анонс Smite 2, продолжения MOBA от третьего лица 2014 года. С момента своего выхода почти десять лет назад Smite сохраняет постоянную аудиторию, хотя и не приближается к масштабам League of Legends или Dota 2.

За десятилетие ожидания продолжения Smite недавно всплыли две темы, которые, понятно, заставляют фанатов с опаской ждать скорого анонса.

В российском Steam появилось сообщение о Smite 2, но провисело оно недолго. Это была реклама, призывающая пользователей добавить Smite 2 в список желаний, и она была замечена зоркими геймерами и опубликована на Reddit, прежде чем ее успели удалить.

В других местах преданные датамайнеры откопали в Smite упоминания о "Smite 2 Founders Pack". На сайте smitedatamining.com утверждалось, что этот набор будет доступен во время события, посвященного 2024 дню рождения Smite, которое состоится 25 марта. Это празднование десятилетнего юбилея игры, и фанаты ожидают какого-то грандиозного анонса в эти выходные во время десятого турнира чемпионата мира по игре в Атланте, штат Джорджия.

Будучи бесплатной, доступной MOBA с уникальными инновационными функциями, Smite уже почти десять лет без труда развлекает сотни тысяч геймеров. Пока неизвестно, как будет выглядеть Smite 2, будет ли она "переписывать" первую игру, но время покажет.