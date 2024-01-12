Сиквел Smite может быть представлен на этой неделе

Стало известно, что были обнаружены явные признаки, указывающие на скорый анонс Smite 2, продолжения MOBA от третьего лица 2014 года. С момента своего выхода почти десять лет назад Smite сохраняет постоянную аудиторию, хотя и не приближается к масштабам League of Legends или Dota 2.
За десятилетие ожидания продолжения Smite недавно всплыли две темы, которые, понятно, заставляют фанатов с опаской ждать скорого анонса.
В российском Steam появилось сообщение о Smite 2, но провисело оно недолго. Это была реклама, призывающая пользователей добавить Smite 2 в список желаний, и она была замечена зоркими геймерами и опубликована на Reddit, прежде чем ее успели удалить.
В других местах преданные датамайнеры откопали в Smite упоминания о "Smite 2 Founders Pack". На сайте smitedatamining.com утверждалось, что этот набор будет доступен во время события, посвященного 2024 дню рождения Smite, которое состоится 25 марта. Это празднование десятилетнего юбилея игры, и фанаты ожидают какого-то грандиозного анонса в эти выходные во время десятого турнира чемпионата мира по игре в Атланте, штат Джорджия.
Будучи бесплатной, доступной MOBA с уникальными инновационными функциями, Smite уже почти десять лет без труда развлекает сотни тысяч геймеров. Пока неизвестно, как будет выглядеть Smite 2, будет ли она "переписывать" первую игру, но время покажет.
Кто бы что не говорил, а для меня это единственная MOBA, которая мне понравилась. Есть в ней некая своя атмосфера, да и от третьего лица намного приятнее PvP-шится. Жаль, большой аудитории не сыскала. Но вот вторая часть, мне кажется, больше подошла бы Paladins, так как с ней печальнее дела обстоят
Очень классная и при этом самобытная moba игрушка. В 2015-2016 очень много играл в неё за Артемиду. Немного необычная механика игры от 3 лица по началу вгоняет в ступор, но потом привыкаешь и норм. Кстати Paragon от Epic Games, который сейчас какая-то корейская студия перевыпустила, тоже в таком же стиле был сделан. Правда сейчас moba уже не так популярны, как в 2012-2015.
да давно не играет никто в ... это ;))
трешак очередной