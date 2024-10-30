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Smite 2 27.08.2024
Экшен, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
5 23 оценки

Smite 2 можно забрать абсолютно бесплатно

mollydead
Новости

Smite 2 можно забрать абсолютно бесплатно, не отдавая 2207 рублей за игру — разрабы запустили ограниченную по времени акцию Twitch Drops.

Чтобы получить заветный ключик, нужно привязать свой Twitch-аккаунт и смотреть стримы. Следуем инструкции:

  • Авторизуемся на сайте и привязываем свой Twitch;
  • Выбираем любую трансляцию с пометкой Drops здесь. Смотрим её в течение одного часа;
  • В инвентаре Twitch нажимаем «Получить сейчас»;
  • Возвращаемся на сайт. Под аккаунтом Twitch нажимаем «Show codes» и выбираем платформу.

Полученный ключ можно активировать в Steam — тут. Стараемся успеть до 12 ноября, потом акцию прикроют.

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-4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Хидео Козлина

Даже час смотреть жаль ради этого, но кому то интересно может

5
barabear

Видимо с продажами совсем туго, раз уже раздают...

4
Kotarion

Если что ключ для любой платформы

2
Velikiy1000

Это и даром не нужно!

1
Alex40001

если обе части овно то зачем 2?

0
вупсич пупсич

Спасибо, + 1 игра в стиме.

0
Шмоня Натанзон

Они барыжат мобой при бесплатных лоле и доте? Они Ыбанутые?

0
Mad_cloud

Обойдусь без мусора

0
bysaturn

Она и так ф2п

0
TrimSeven

Даже Incon играет в Deadlock на дропе, с обновлением Смайта они помахнулись imho

-1
Ellie Williams

бесплатную игру раздают бесплатно

-2