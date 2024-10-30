Smite 2 можно забрать абсолютно бесплатно, не отдавая 2207 рублей за игру — разрабы запустили ограниченную по времени акцию Twitch Drops.
Чтобы получить заветный ключик, нужно привязать свой Twitch-аккаунт и смотреть стримы. Следуем инструкции:
- Авторизуемся на сайте и привязываем свой Twitch;
- Выбираем любую трансляцию с пометкой Drops здесь. Смотрим её в течение одного часа;
- В инвентаре Twitch нажимаем «Получить сейчас»;
- Возвращаемся на сайт. Под аккаунтом Twitch нажимаем «Show codes» и выбираем платформу.
Полученный ключ можно активировать в Steam — тут. Стараемся успеть до 12 ноября, потом акцию прикроют.
Даже час смотреть жаль ради этого, но кому то интересно может
Видимо с продажами совсем туго, раз уже раздают...
Если что ключ для любой платформы
Это и даром не нужно!
если обе части овно то зачем 2?
Спасибо, + 1 игра в стиме.
Они барыжат мобой при бесплатных лоле и доте? Они Ыбанутые?
Обойдусь без мусора
Она и так ф2п
Даже Incon играет в Deadlock на дропе, с обновлением Смайта они помахнулись imho
бесплатную игру раздают бесплатно