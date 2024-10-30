Smite 2 можно забрать абсолютно бесплатно, не отдавая 2207 рублей за игру — разрабы запустили ограниченную по времени акцию Twitch Drops.

Чтобы получить заветный ключик, нужно привязать свой Twitch-аккаунт и смотреть стримы. Следуем инструкции:

Авторизуемся на сайте и привязываем свой Twitch;

Выбираем любую трансляцию с пометкой Drops здесь. Смотрим её в течение одного часа;

В инвентаре Twitch нажимаем «Получить сейчас»;

Возвращаемся на сайт. Под аккаунтом Twitch нажимаем «Show codes» и выбираем платформу.

Полученный ключ можно активировать в Steam — тут. Стараемся успеть до 12 ноября, потом акцию прикроют.