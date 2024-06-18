Платформер The Smurfs: Dreams выйдет 24 октября

Злокозненный чародей Гаргамель, движимый неутолимой жаждой мести, вновь замыслил коварнейший план, дабы раз и навсегда поймать в свои сети очаровательных синих человечков. На сей раз он наложил изощреннейшее из своих проклятий на кусты смилакса — излюбленного лакомства смурфиков. Стоило им лишь попробовать заколдованные листья, как они тут же погрузились в глубокий и непробудный сон, подобный зачарованному забвению.

Теперь судьба всей деревни смурфиков, затерянной меж лесов и полей, зависит от вас. Вам предстоит отправиться в путешествие по причудливым и непредсказуемым мирам сновидений, дабы разбудить всех своих сказочных друзей прежде, чем ужасный Гаргамель, ведомый злобой и коварством, доберётся до их беззащитной деревни. Но будьте готовы к тому, что в царстве снов, где грёзы и явь сплетаются в причудливом танце, возможно всё, и даже самые светлые эмоции могут в любой миг обернуться кошмаром, способным испытать на прочность даже отважнейших из смурфиков...

Также не стоит ни на миг забывать, что на кону стоит судьба всей деревни смурфиков. Вы должны проявить недюжинную смекалку, ловкость и находчивость, дабы распутать злодейские козни Гаргамеля и спасти своих друзей от вечного забвения в царстве снов. К счастью, вы можете отправиться в это приключение не в одиночку, а рука об руку с верным другом — игра поддерживает кооперативный режим для двух игроков, позволяя вам вместе преодолевать все трудности, делить радость победы и скреплять узы дружбы в горниле совместных испытаний.