Платформер The Smurfs: Dreams выйдет 24 октября

Издатель Microids и разработчик Ocellus Services официально объявили о том, что релиз приключенческого платформера The Smurfs: Dreams состоится 24 октября. В списке целевых платформ значатся PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store).
В одиночку или с другом откройте для себя очаровательные локации и исследуйте сны любимых смурфиков. Каждый сон — это уникальное приключение с захватывающими испытаниями и ошеломляющими головоломками. Воображение оживает в этом захватывающем и волшебном 3D-платформере.
В дополнение к стандартной версии игры пользователям PlayStation 5, PlayStation 4 и PC будет доступно издание Digital Deluxe Edition, которое включает копию игры, скин «Вор», цифровой саундтрек к игре и цифровой артбук.