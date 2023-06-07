Авторы российской RPG с литературной основной "Смута" ответили на вопросы о релизе и самой игре

Авторы исторического ролевого экшена "Смута" решили ответить на различные вопросы аудитории о своём проекте.
Уважаемые игроки! Предлагаем вашему вниманию интервью с разработчиками «Смуты», которое было составлено на основе вопросов из комментариев нашей группы.
Основные моменты:
- Игру пока планируют распространять через площадку VK Play. Другие варианты пока не обсуждаются;
- Размер карты представляет собой "Более двух квадратных километров детально проработанных пространств";
- Добавлять героев из русских сказок в качестве игровых персонажей не планируют, но можно будет увидеть какие-то отсылки на них;
- Даты релиза пока нет;
- В игре планируется около 100 катсцен;
- Открытого мира ждать не стоит;
- Разработка находится "на середине пути".
Хорошо, что открытого мира не будет меньше работы в разработке и больше шансов на неплохую игру, хотя слитый билд вроде как к открытому миру делал намёк
Ну, например, в том же Deus Ex: Human Revolution были весьма большие локации, но открытого мира в игре не было. И это хорошо, когда нет ощущения, что ты в кишке ползёшь.
Скриним
Ну если на середине пути, то 2024 вполне вероятен.
перевожу на русский - миллионы уже освоены и кроме технодемки ничего нет. если "индейцы" через год слепят что то в виде готовой игры то инвесторы нас не побьют. но это не точно.
"Игру пока планируют распространять через площадку VK Play. Другие варианты пока не обсуждаются;"
Да вашу Машу... Ведь искренне хочется поддержать, а в тебя плюют эксклюзивностью. Придётся плевать в ответ торрентом. Ибо задрали.
В тебя плюют отсутствием костылей, мальчик у тебя Габен забрал Стим, в нем нельзя покупать игры, но мальчик продолжал есть какаху и возмущаться.