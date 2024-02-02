на главную
об игре
Смута 04.04.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.8 608 оценок

Авторы "Смуты" показали новый ролик с локациями и жителями

butcher69
Новости

Студия Cyberia Nova сегодня представила в социальных сетях свежий ролик своей предстоящей игры "Смута", полностью выполненный на движке игры. В видео разработчики демонстрируют процесс "оживления" локаций, начиная от пустых пространств до того момента, когда персонажи наполняют их разными персонажами, занятыми своими повседневными средневековыми делами.

Судя по комментариям, пользователи остались довольны увиденным, но скепсис вокруг проекта все еще присутствует.

Игра выйдет 4 апреля на PC через сервис VK Play.

28
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
RTYWD

Смутная игра

10
xentart

Ух ты, локации и заскриптованные болванчики. Какая увлекательная игра.

5
Nimlis

Вот внешний мир вроде бы интересный, но персонажи.. ну не вяжутся как будто, хоть и одежда по времени и.т.п, но как-то не то всё равно.

4
Кей Овальд

Ну вот, уже местам прям очень красиво. Хотя в некоторых моментах неписи выглядят как статисты из дальнего плана в кино, которым сказали "поделайте там чего-нибудь".

1
Deniss Petrenko

Может, когда-нибудь. Нам покажут полноценный геймплей.

0
da2dy

Но точно не за 2 месяца до обещанного релиза...я бы сказал что месяцев через 6 после, т.к. перенесут на конец года.

0
Sweety_Mustard

может - но только когда юзеры пг начнут юзать поиск, это уже из области фантастики.

-1
Deniss Petrenko Sweety_Mustard

Ты про те видео, в которых показывают очередную беготню без чего-то внятного, так еще и в 20 фпс?

0
RaptoR BTR

Они это преподносят так, как будто это что-то оригинальное и интересное игроку. Да 99% игрокам вообще без разницы, что эти болванчики делают на локации. Кому эта старо-древняя муть в целом интересна? Чисто жабы квакают.

0
Sweety_Mustard

это называется "атмосфера".
А докапываться после выхода будут до каждой пуговицы, которая не соответствует эпохе, поверь)

0
Миханик Шестеренкин

Они этими картинками еще больше провоцируют людей на хейт.

0
Sweety_Mustard

куда уж больше - они осмелились заявить себя как "российских разработчиков" - волны г*вен и помоев обеспечены изначально ;D

2
Antoxanotdance

Ну мир красиво выглдяит, атмосферно

0
da2dy

Два месяца до релиза, а они НПСов расставили, сразу видно работают в поте лица. Как раньше ощущения Кингдом Кама не покидали, так и сейчас. В целом выглядит симпатично, но как обычно геймплея нет и как это будет играться не ясно, но видимо плюс минус так же(читай умрешь со скуки или от чьего-нибудь меча)

-1
Sweety_Mustard

весной еще ролик кидали, - для танкистов https://www.playground.ru/smuta/news/igra_suschestvuet_slito_tselyh_18_minut_igrovogo_protsessa_rpg_smuta-1625523

-3
canteexnik

музыка красивая)))

-1
orion1786

У ково ни будь видео 1:03 клинит и перескакивает?

-1
Josuke_4444

а вы ещё жаловались что в фильмах Невского слишком много ненужных кадров города.....

-1