Авторы "Смуты" показали новый ролик с локациями и жителями

Студия Cyberia Nova сегодня представила в социальных сетях свежий ролик своей предстоящей игры "Смута", полностью выполненный на движке игры. В видео разработчики демонстрируют процесс "оживления" локаций, начиная от пустых пространств до того момента, когда персонажи наполняют их разными персонажами, занятыми своими повседневными средневековыми делами.
Судя по комментариям, пользователи остались довольны увиденным, но скепсис вокруг проекта все еще присутствует.
Игра выйдет 4 апреля на PC через сервис VK Play.
Смутная игра
Ух ты, локации и заскриптованные болванчики. Какая увлекательная игра.
Вот внешний мир вроде бы интересный, но персонажи.. ну не вяжутся как будто, хоть и одежда по времени и.т.п, но как-то не то всё равно.
Ну вот, уже местам прям очень красиво. Хотя в некоторых моментах неписи выглядят как статисты из дальнего плана в кино, которым сказали "поделайте там чего-нибудь".
Может, когда-нибудь. Нам покажут полноценный геймплей.
Но точно не за 2 месяца до обещанного релиза...я бы сказал что месяцев через 6 после, т.к. перенесут на конец года.
может - но только когда юзеры пг начнут юзать поиск, это уже из области фантастики.
Ты про те видео, в которых показывают очередную беготню без чего-то внятного, так еще и в 20 фпс?
Они это преподносят так, как будто это что-то оригинальное и интересное игроку. Да 99% игрокам вообще без разницы, что эти болванчики делают на локации. Кому эта старо-древняя муть в целом интересна? Чисто жабы квакают.
это называется "атмосфера".
А докапываться после выхода будут до каждой пуговицы, которая не соответствует эпохе, поверь)
Они этими картинками еще больше провоцируют людей на хейт.
куда уж больше - они осмелились заявить себя как "российских разработчиков" - волны г*вен и помоев обеспечены изначально ;D
Ну мир красиво выглдяит, атмосферно
Два месяца до релиза, а они НПСов расставили, сразу видно работают в поте лица. Как раньше ощущения Кингдом Кама не покидали, так и сейчас. В целом выглядит симпатично, но как обычно геймплея нет и как это будет играться не ясно, но видимо плюс минус так же(читай умрешь со скуки или от чьего-нибудь меча)
весной еще ролик кидали, - для танкистов https://www.playground.ru/smuta/news/igra_suschestvuet_slito_tselyh_18_minut_igrovogo_protsessa_rpg_smuta-1625523
музыка красивая)))
У ково ни будь видео 1:03 клинит и перескакивает?
а вы ещё жаловались что в фильмах Невского слишком много ненужных кадров города.....