Качество российской RPG "Смута" будет улучшено к релизу, разработчики ответили на негативную реакцию игроков

Московская студия Cyberia Nova, как и обещала, провела масштабную демонстрацию игрового процесса ожидаемой отечественной ролевой игры "Смута". Обещанный показ геймплея игры внезапно создал огромную волну недовольства игрой в сообществе геймеров. Многим пользователям, ожидающим релиз игры, не нужны сторонние блогеры и формат летсплея для демонстрации ключевых игровых механик. Кроме того, у игроков осталось множество вопросов по поводу финального качества "Смуты", которое, мягко говоря, смутило будущих покупателей RPG.
В комментариях к посту с демонстрацией геймплея "Смуты", наши пользователи отметили, что разработчики выбрали крайне неудачный подход к его публикации. Многим игрокам интересно было в первую очередь увидеть саму игру и услышать дополнительные сведения о ней от самих разработчиков. Формат летсплея явно не справился с этой задачей.
Представители Cyberia Nova не стали как-то явно реагировать на критику выбранного ими формата, поэтому поспешили успокоить недовольных игроков. По словам разработчиков, "Смута" находится еще на стадии полировки и у команды есть несколько месяцев исправить и улучшить проблемные участки.
В Cyberia Nova уже пообещали устранить найденные опечатки в тексте игры, а также улучшить визуальное качество. Как оказалось, в геймплейном ролике некорректно работала детализация некоторых объектов. Эту проблему должны устранить к выходу игры.
Релиз "Смуты" запланирован на 4 апреля для ПК. Авторы проекта напомнили игрокам, что они каждый день работают над совершенствованием своего проекта, а те, кто сомневается, могут всегда дождаться релиза, чтобы убедиться в качестве игры.
Не верю! Там столько перелопачивать нужно, что тут выпуск минимум на год отодвигать надо. За несколько месяцев переделать хотя бы лицевую анимацию маловероятно. Я уж молчу о том, что отображение кат-сцен по типу говорящих голов, уже устарело лет 10 как! Ее себе может разве, что Старфилд позволить да уж совсем индюшатина. Для остальных по факту это моветон.
Они вконтакте говорили о том, что в ведьмаке ужасная боевка и они ни в коем случае не повторят таких ошибок.
Если они легендарную игру называют дерьмищем, что говорить о том, что у них в головах.
Я могу допустить, что они про боевку первой части ведьмака. Но сюжет даже первой части они никогда не переплюнут, судя по тому, что мы увидели.
так их руководитель это отец фирамира и как бы уже все ясно
все точно написано, лицевая анимация убогая, но еще убогая озвучка. ясно, что хотели сэкономить и пригласили дешевых актеров озвучки. Но это же один из важных моментов. Ну возьмите нормальных актеров, они же внесут хорошую атмосферу, а не этот кал. Често сказать и озвучка атомик Харт хромает, возьмем к примеру Ведьмака, так там не докопаться, даже второстепенные неписи озвучены, что веришь, а тут как в ТЮЗе озвучили. Боюсь, что с таким подходом и сюжет подкачает. Блин, жалею уже, что предзаказал. Ну ладно, если игра будет убогой, успокою себя, что подал болезным дебилам на лечение, но все-таки надежда есть и мой скромный вклад пойдет на развитие отечественной игровой индустрии.
Смотря какую часть они имеют ввиду. Если 1ю, то да, там боевка ультра дерьмо было, какое то га вно с попаданием в шарики для критов, не помню особо, но душила она знатно.
Сколько раз вам дебилам говорили - никогда не предзаказывай!
За месяц отполируют.. Верим. Похоже нас ждёт ещё перенос. 😆
убедится... релиз должен был быть когда? правильно в конце февраля, увидели что? правильно то что стартовый отрезок игры уже собрали но он сырой в апреле увидим что? правильно "я не я а игра не моя"
Не понравился игрокам формат летсплея -они хотели увидеть именно от разработчиков, какой-нибудь пререндер и побольше лапши на уши..)
О, я тоже нашёл одну опечатку😄
Свежо предание. Перенесут игру. Как пить дать перенесут.
Понятно, что разрабы хотят нормально доделать игру, но в столь сжатые временные рамки им физически это не удастся сделать. Я надеюсь, что им позволят перенести игру хотя бы на пол года, по продемонстрированному геймплею видно, что выпускать в таком виде игру точно нельзя это понимают разработчики, понимают игроки и надеюсь это понимают ИРИ.
Теперь хоть понятно почему они так долго не хотели показывать геймплей))
А физику одежды завезут?
Покажите мне руского на скрине)))
А разве не видно?
1) Это не скрин. 2) Бери хоть левого, хоть правого, а по середине медведь)
Ничего они толком не сделают до 4 апреля. В общем, сидим с вилами и факелами и ожидаем адреса куда выезжать по релизу игры. Проводить профилактическую беседу с разработчиками Смуты на предмет: Как можно было про***** деньги и не сделать ничего по - Факту.
Ну, там несколько месяцев явно не хватит, что бы до ума довести.
И да, формат презентации геймплея они выбрали неудачный.
причём здесь визуал и какие-то опечатки?
в этой игре сплошняком типичный российский быдло-разговор (аля сериал менты), слушать эти диалоги противно.
тут не качество улучшать надо, а перезаписывать абсолютно всё.
Игра запускалась на топовом ПК в разрешении QHD без RT.
Маловато конечно несколько месяцев для всего перечня проблем которые заметили в таком небольшом участке. Игре нужен збт и нежен был ещё минимум несколько месяцев назад
Очень вероятно, что будучи новичками в этом бизе, они прощупывают аудиторию запуская постоянно новые инфоповоды.
Есть множество вариантов что происходит в студии и какие планы, одно ясно, что они делают игру.
Качество и состояние мы увидим на релизе, а релиз будет возможен по их финансовому состоянию - есть ли у них больше бабок, что бы брать ещё время и полировать дальше игру, или выпускать сейчас, что бы поддержать штаны.
Сначала нужно натренироваться на создании более простых игр, а потом уже начинать разрабатывать что-то серьезное
Кто видел презентацию - там всё реально так плохо?
хуже
Графика красивая, анимация корявая, боевка как будто с инпутлагом, но это надо проверять лично, нпс чучела прибитые к земле как в играх Bioware.
Для того, чтобы идти проверенным путём многих игровых гигантов - выпустил дерь*мо, продал его, а затем годами исправляешь то, что наворотил - нужно обладать финансовыми возможностями таких компаний. Вкладываешь в рекламу и обзорщиков уйму средств (можно даже больше чем в саму игру) - и вуаля - лохи повелись, купили и ждут. А простой дешевой демонстрацией дешевой поделки никакого положительного результата не добиться.
Да будет.
нус боёвка Ведьмака 3 ущербна говорили они :)
как побороть глаза смотрящие в пустоту "а давайте они ими в разные стороны вертеть будут"
"эта игра будет как призрак цусимы" только в формате руссы против ящеров
ждём либо перенос :) либо отечественный трэш
-размах на рубль а удар ладошкой по коровьей лепёшке-
очень жду новый выпуск игротрэша от беса :)
Сначала мы потом покажем гемплей...потом мы позже исправим качество гемплея.. Но зато вот вам предзаказы несите нам денежки... Мда
Что тебе не нравится? Чем это отличается от подавляющего большинства дебютных проектов в игровой индустрии?
Не знаю что они там хотят выпускать, но даже озвучка персонажей выполнена некачественно.
Несколько месяцев для переделки ВСЕЙ графики ? Нее, игра будет именно такой, какой ее показали.
Да только вот чтобы качество игры улучшить нужно много времени и перелопатить там не только графически надо но и геймплейно. И анимации кошмар все кошмар. Так что пусть не врут и не дают ложные надежды тем кто ждет эту помойку.
Всегда Жду смутные новости.
. . . и у команды есть несколько месяцев исправить и улучшить
теперь буду знать что 45 дней это «несколько месяцев»
Один вопрос....А вы(мы) чего ждали от ентого...на каком движке и кто делает..Я чёт серьёзного не ждал. Кто эти ...кто раскрутил и народ поставил на высокие ожидания(AA обычная баторейка AAA -пальчиковая) Всё,что нужно было сделать разрабом...понизить ожидания.А они..чё, бабло...
А почему многие говорят о бюджете игры в 5 млн, когда её защищают? Если им дали сначала 260, потом довели до 500 и в итоге дали еще 1 млрд для доработки проекта + контракт на эксклюзивность для VK Play (Atomic Heart ВК заплатил 7 млн долларов, если условно, разработчикам Смуты заплатили в 2, ладно уж, в 3 раза меньше — это все равно +- 2 млн). Итого, получается, какой у них бюджет? Уж явно не 5, а где-то близко к 20 млн долларов, если не больше. И еще стоит отметить, что разрабатывать игры в России и в Европе или США — это немного другое, здесь всё выходит дешевле, от съема помещения до выплат разработчикам, которые получают копейки (в России варьируется от 55 до 250 тыс. рублей, в США — от 100 000 до 500 000 долларов в год, то есть +- 600 тыс. рублей в месяц, в лучшем случае где-то в 2 раза у нас меньше ребятки получают).
Можно и 200 потратить, а в итоге получиться Skull and Bones.
Ну - иди даже за 150 найди кодера XD
Средняя зп в индустрии тут в коридоре от 150 до бесконечности, в зависимости от уровня.
Если взять самых маргиналов в 30 голов часть из которых энтузиасты, то:
210К(берём за среднюю ЗП в команде и что не все работают в регионах где нет надбавок)*30(это количество голов в команде)*1,14(налоги отчисления)*12(столько месяцев в году) = 86,2М просто на фонд зарплатный.
Без учёта офиса, компов, сервиров, сервисов, ПО и прочей фигни.
И это типа минималка не для энтузиастов которые пришли работать с маломальскими навыками.
Ну если они ее до ума доведут, будет уровень Спайдерсов. Что в целом неплохо для начала.
Им до спайдеров как до луны.
Надежда умирает последней. Будем делать поглядеть.
Игре бы ещё 2 года разработки и сделать открытый мир аля Ведьмак, и была бы пушка. А так они в спешке делают и я уверен будет сырой продукт. Понимаю, что условия контракта с государством и тд, но блин обидненько как-то..
Смотрел стрим и прямо ощущаю что сырое всё и требует минимум год работы.
И плюс, я бы нпс добавил возможность прыгать и цепляться за уступы взбираться.. это очень не хватает игре.
Из очевидных минусов, конечно движение камеры за аватаром, аля 2000.. и туповатая механика боя, неповоротливая..
А вот за что хочу похвалить это за модели, окружение, здания, нпс, качество моделей на 5+ тут браво, и в целом арт сцен сделан не плохо.