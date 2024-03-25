По просьбе игроков в один из классов "Смуты" добавили уникальное огнестрельное оружие

Чуть больше чем через неделю состоится релиз амбициозной отечественной ролевой игры "Смуты" от московской студии Cyberia Nova. В преддверии скорого релиза авторы проекта сообщили, что слегка переработали один из ранее показанных классов игры, именуемый здесь образом, учитывая пожелания сообщества. По просьбе игроков, разработчики добавили новое уникальное оружие Стрельцу.
Теперь главный герой Юра в образе Стрельца сможет использовать пищаль - особый вид длинноствольного огнестрельного оружия на Руси. Как отмечают в Cyberia Nova, это оружие было добавлено в игру после множества просьб игроков, которые отметили, что классу не хватает дальнобойного оружия. Пищаль можно будет использовать только при выборе Стрельца, и его огневая мощь должна порадовать поклонников раннего огнестрельного оружия.
Выход "Смуты" должен состояться на ПК уже 4 апреля в цифровом магазине VK Play, позднее игра может добраться до других площадок и платформ.
Ну с учетом качества игрухи и механик, именно таким и будем стрелять. XD
А вылазка в лес за рябиной, будет отдельным кв.
ща будет новый перенос снова "челядь взбунтовалась и гвном закидывает."
Интересно, перенесут?
нет конечно, но да
По нормальному ее лучше этой осенью выпускать :)
А по хорошему, Осенью 25-го года =)
Мда, неужели кто-то будет в это играть... С учетом качества игрухи..
Стримеры точно будут. Для них это лакомый кусок. Обсосут со всех сторон.