По просьбе игроков в один из классов "Смуты" добавили уникальное огнестрельное оружие

Чуть больше чем через неделю состоится релиз амбициозной отечественной ролевой игры "Смуты" от московской студии Cyberia Nova. В преддверии скорого релиза авторы проекта сообщили, что слегка переработали один из ранее показанных классов игры, именуемый здесь образом, учитывая пожелания сообщества. По просьбе игроков, разработчики добавили новое уникальное оружие Стрельцу.

Теперь главный герой Юра в образе Стрельца сможет использовать пищаль - особый вид длинноствольного огнестрельного оружия на Руси. Как отмечают в Cyberia Nova, это оружие было добавлено в игру после множества просьб игроков, которые отметили, что классу не хватает дальнобойного оружия. Пищаль можно будет использовать только при выборе Стрельца, и его огневая мощь должна порадовать поклонников раннего огнестрельного оружия.

Как выглядел класс раньше

Выход "Смуты" должен состояться на ПК уже 4 апреля в цифровом магазине VK Play, позднее игра может добраться до других площадок и платформ.