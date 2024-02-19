Почти 30 минут реального геймплея "Смуты" оказались в сети

Последнюю официальную демонстрацию игрового процесса ожидаемой отечественной RPG "Смута" от студии Cyberia Nova вряд ли можно назвать удачной. Авторы проекта явно выбрали не тот формат, который хотели игроки, к тому же геймплей указывал на некоторые технические огрехи игры. У теперь у пользователей есть еще одна возможность оценить качество проекта, благодаря свежей утечке геймплея "Смуты".

Неизвестный пользователь, судя по всему, один из тестировщиков игры, слил в открытый доступ почти 30 минут реального игрового процесса "Смуты". Как и многие игроки, автор утечки был возмущен недавней демонстрацией проекта с "неуместными" комментариями от блогера, поэтому он предлагает ознакомиться с игрой в чистом ее виде.

Утечка позволяет оценить боевую систему ролевого экшена и поездку на лошади с частичным исследованием локаций игры. Как отметил автор ролика, в ролике присутствуют склейки. Они там исключительно из-за того, что игра довольно часто вылетала, что опять же указывает на слабое техническое состояние "Смуты".

Напомним, ранее разработчики из Cyberia Nova ответили на некоторые комментарии в сети и пообещали исправить проект к релизу. Выход "Смуты" запланирован на 4 апреля для ПК через VK Play.