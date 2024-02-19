Почти 30 минут реального геймплея "Смуты" оказались в сети

Последнюю официальную демонстрацию игрового процесса ожидаемой отечественной RPG "Смута" от студии Cyberia Nova вряд ли можно назвать удачной. Авторы проекта явно выбрали не тот формат, который хотели игроки, к тому же геймплей указывал на некоторые технические огрехи игры. У теперь у пользователей есть еще одна возможность оценить качество проекта, благодаря свежей утечке геймплея "Смуты".
Неизвестный пользователь, судя по всему, один из тестировщиков игры, слил в открытый доступ почти 30 минут реального игрового процесса "Смуты". Как и многие игроки, автор утечки был возмущен недавней демонстрацией проекта с "неуместными" комментариями от блогера, поэтому он предлагает ознакомиться с игрой в чистом ее виде.
Утечка позволяет оценить боевую систему ролевого экшена и поездку на лошади с частичным исследованием локаций игры. Как отметил автор ролика, в ролике присутствуют склейки. Они там исключительно из-за того, что игра довольно часто вылетала, что опять же указывает на слабое техническое состояние "Смуты".
Напомним, ранее разработчики из Cyberia Nova ответили на некоторые комментарии в сети и пообещали исправить проект к релизу. Выход "Смуты" запланирован на 4 апреля для ПК через VK Play.
Можно хоронить. Графика симпатичная, как и сам стиль, музыка приятная, но геймплей и концепт заданий ужасен мягко говоря.
погоди хоронить то, сначала из могилы достать надо
Эта игра была похоронена где-то после первого трейлера и пару высказываний разрабов. Странно было сомневаться в другом.
Губы не двигается при диалоге, прям как в Black Desert
Это ж фишка дарк соулса
Боже, грядёт "великая" игра 😄
Диалоговое окно. Нет пол башки в кадре. ))))
Всех гг в смуте одолел и поляков и половцев, жаль кусты не смог. Не пустили его дальше, так и застрял в них.))
В kingdom come deliverance такая же бойда была и не чо.
Где ты интерес в кингдоме увидел ? Как иддиот туда сюда мышкой ялозиешь по этой * в место того чтобы наслаждатся игрой
Да, на движке..промалчу. ты в точку попал
Смута (2024 г)
Ведьмак (2007 г)
Простите сравнение, но уж очень напомнило. И лицевая анимация такая-же, и положение камеры относительно персонажа, да и модельки не далеко ушли. Даже шрифты идентичные в субтитрах. Просто включите два видео и сравните сами...
Смута опоздала с выходом более чем на 15 лет. Если бы её позиционировали как инди от небольшого разработчика с небольшим бюджетом - ок, никаких претензий. Но учитывая уровень пафоса и критику Ведьмака три, учитывая что Смута едва-едва на уровне первого Ведьмака... Ребят, это позор. Размах на рубль, удар на копейку, как говорится.
И самое забавное, что первый Ведьмак по уровню атмосферности и погружения на сто голов выше игры 2024 года выпуска. В смуте всё выглядит каким-то наигранным и театральным (в плохом смысле этого слова).
это проблема любой игры вышедшей после 15 года
Расскажи это этим ребятам: РДР2, ГОВ (2018), Wolfenstein II: The New Colossus, Divinity: Original Sin 2, Middle-earth: Shadow of War, Prey (2017), The Evil Within 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Ghost of Tsushima, RE3 remake, FFVII remake и ещё куча других крутых игр. Вывод: разраб Смуты, перелогинься и не позорься так.))
Бег гг это просто что-то с чем-то. Как будто сейчас в штаны кирпичей наложит.
🤣🤣🤣
100500 ударов саблей по лицу одного моба...
Как в слитом билде атомика было, тоже дубасили вовчиков по долгу, на релизе сбалансировали, я думаю бои ускорят и тут
Так вовчики то синты, а тут люди живые.
Да эт понятно)) Я к тому, что на релизе там сделали баланс по просьбам игроков, мб и тут догадаются
Они лицевую анимацию до сих пор сделать не догадались и нормальное диалоговое окно, а не говорящие головы. Вы думаете им есть дело до жирноты мобов? У них игра разваливается и скотч уже не помогает, а через месяц релиз.
Ну ты все равно не собирался покупать (играть). Так что чего ноешь.
боёвка в этой игре реально сосёт
Ну как говорится, либо перенос, либо готовим гнилые помидоры =)
P.S. Господи... это добивание. Как будто гвоздь молотком забивает. Лучшеб его не было.
опять ты
Слабенько всё.
Ну что тут сказать... От души поздравляю светочей отечественного игростроя с очередным успешным попилом. Они даже не пытались сделать аутентичный интерфейс и тупо скопировали третьего витчера, и этот ублюдский компас в полэкрана... Плюс дубовые анимации, плюс деревянные рожи и диалоги, озвученные разрабами в курилке после рабочего дня (судя по качеству неоплаченные - едрить, да в копеечной Черной Книге маленькая студия смогла выдать настолько крутую озвучку, что слушал запоем как аудиокнигу, а тут шляпа дырявая) Ну а боевка с бомжами в халатах вообще без комментариев... И это выходит через полтора месяца?
Резюмируя, процитирую классика:
- Блин, мужики, а вы куда его?
- Куда-куда... В морг!>)
а после провала обвинят хэйтеров, вангую
Зря они выбрали экшен-рпг как первые игры от типа русских, типа на налоги. Сложно, затратно, дорого, нужно уметь в графику.
Можно было взять жанр попроще для разработки, и начать крутить франшизу, имхо.
А по поводу распила - можно в... пилить с убытка или с дохода. Если институт развития интернета, или кто там ещё, планирует заниматься играми, то наверно стоило бы с дохода...
шикарно, удачи ребятам! всё получится
Дерьммище
Хбти в предвкушении.
Вроде все красиво и музычка приятная,но боевка...
Игра игра ну где же ты-не случись б с тобой беды
ТРЕШ игра
Что все разнылись, нормальная игра для своего бюджета (да, в текущем билде не всё идеально, но вполне играбельно).
ПС: По боевке скажу так, соулслайк нам никто и не обещал.
Если бы не понты и обещалки разработчиков ещё...
Зато для разработчиков смуты боёвка Ведьмака 3 видите ли плохая. У самих то вышло куда лучше.)) sarcasm*