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об игре
Смута 04.04.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.8 665 оценок

Почти 30 минут реального геймплея "Смуты" оказались в сети

Gutsz
Новости

Последнюю официальную демонстрацию игрового процесса ожидаемой отечественной RPG "Смута" от студии Cyberia Nova вряд ли можно назвать удачной. Авторы проекта явно выбрали не тот формат, который хотели игроки, к тому же геймплей указывал на некоторые технические огрехи игры. У теперь у пользователей есть еще одна возможность оценить качество проекта, благодаря свежей утечке геймплея "Смуты".

Неизвестный пользователь, судя по всему, один из тестировщиков игры, слил в открытый доступ почти 30 минут реального игрового процесса "Смуты". Как и многие игроки, автор утечки был возмущен недавней демонстрацией проекта с "неуместными" комментариями от блогера, поэтому он предлагает ознакомиться с игрой в чистом ее виде.

Утечка позволяет оценить боевую систему ролевого экшена и поездку на лошади с частичным исследованием локаций игры. Как отметил автор ролика, в ролике присутствуют склейки. Они там исключительно из-за того, что игра довольно часто вылетала, что опять же указывает на слабое техническое состояние "Смуты".

Напомним, ранее разработчики из Cyberia Nova ответили на некоторые комментарии в сети и пообещали исправить проект к релизу. Выход "Смуты" запланирован на 4 апреля для ПК через VK Play.

8
50
Комментарии: 50
Ваш комментарий
bysaturn

Можно хоронить. Графика симпатичная, как и сам стиль, музыка приятная, но геймплей и концепт заданий ужасен мягко говоря.

15
r23dom

погоди хоронить то, сначала из могилы достать надо

12
neropashka

Эта игра была похоронена где-то после первого трейлера и пару высказываний разрабов. Странно было сомневаться в другом.

13
Роза Гуава

Губы не двигается при диалоге, прям как в Black Desert

13
Unicorling

Это ж фишка дарк соулса

1
vitya85

Боже, грядёт "великая" игра 😄

Диалоговое окно. Нет пол башки в кадре. ))))

9
WittyOrvilleton

Всех гг в смуте одолел и поляков и половцев, жаль кусты не смог. Не пустили его дальше, так и застрял в них.))

1
Molot343 WittyOrvilleton

В kingdom come deliverance такая же бойда была и не чо.

2
Torch light

Где ты интерес в кингдоме увидел ? Как иддиот туда сюда мышкой ялозиешь по этой * в место того чтобы наслаждатся игрой

0
HoganHog Molot343

Да, на движке..промалчу. ты в точку попал

0
Vaximal

Смута (2024 г)

Спойлер

Ведьмак (2007 г)

Спойлер

Простите сравнение, но уж очень напомнило. И лицевая анимация такая-же, и положение камеры относительно персонажа, да и модельки не далеко ушли. Даже шрифты идентичные в субтитрах. Просто включите два видео и сравните сами...

Смута опоздала с выходом более чем на 15 лет. Если бы её позиционировали как инди от небольшого разработчика с небольшим бюджетом - ок, никаких претензий. Но учитывая уровень пафоса и критику Ведьмака три, учитывая что Смута едва-едва на уровне первого Ведьмака... Ребят, это позор. Размах на рубль, удар на копейку, как говорится.

9
WittyOrvilleton

И самое забавное, что первый Ведьмак по уровню атмосферности и погружения на сто голов выше игры 2024 года выпуска. В смуте всё выглядит каким-то наигранным и театральным (в плохом смысле этого слова).

6
Torch light WittyOrvilleton

это проблема любой игры вышедшей после 15 года

-3
WittyOrvilleton Torch light

Расскажи это этим ребятам: РДР2, ГОВ (2018), Wolfenstein II: The New Colossus, Divinity: Original Sin 2, Middle-earth: Shadow of War, Prey (2017), The Evil Within 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Ghost of Tsushima, RE3 remake, FFVII remake и ещё куча других крутых игр. Вывод: разраб Смуты, перелогинься и не позорься так.))

0
WittyOrvilleton

Бег гг это просто что-то с чем-то. Как будто сейчас в штаны кирпичей наложит.

8
Dark_Knight33

🤣🤣🤣

0
cuckold

100500 ударов саблей по лицу одного моба...

4
Swit-vlad

Как в слитом билде атомика было, тоже дубасили вовчиков по долгу, на релизе сбалансировали, я думаю бои ускорят и тут

0
Raphtallia Swit-vlad

Так вовчики то синты, а тут люди живые.

2
Swit-vlad Raphtallia

Да эт понятно)) Я к тому, что на релизе там сделали баланс по просьбам игроков, мб и тут догадаются

1
Raphtallia Swit-vlad

Они лицевую анимацию до сих пор сделать не догадались и нормальное диалоговое окно, а не говорящие головы. Вы думаете им есть дело до жирноты мобов? У них игра разваливается и скотч уже не помогает, а через месяц релиз.

0
Molot343 Raphtallia

Ну ты все равно не собирался покупать (играть). Так что чего ноешь.

-6
Josuke_4444

боёвка в этой игре реально сосёт

3
Raphtallia

Ну как говорится, либо перенос, либо готовим гнилые помидоры =)

P.S. Господи... это добивание. Как будто гвоздь молотком забивает. Лучшеб его не было.

2
Леший3

опять ты

0
InboxM

Слабенько всё.

1
Квасилич

Ну что тут сказать... От души поздравляю светочей отечественного игростроя с очередным успешным попилом. Они даже не пытались сделать аутентичный интерфейс и тупо скопировали третьего витчера, и этот ублюдский компас в полэкрана... Плюс дубовые анимации, плюс деревянные рожи и диалоги, озвученные разрабами в курилке после рабочего дня (судя по качеству неоплаченные - едрить, да в копеечной Черной Книге маленькая студия смогла выдать настолько крутую озвучку, что слушал запоем как аудиокнигу, а тут шляпа дырявая) Ну а боевка с бомжами в халатах вообще без комментариев... И это выходит через полтора месяца?
Резюмируя, процитирую классика:
- Блин, мужики, а вы куда его?
- Куда-куда... В морг!>)

1
Tokito77

а после провала обвинят хэйтеров, вангую

1
Netro359

Зря они выбрали экшен-рпг как первые игры от типа русских, типа на налоги. Сложно, затратно, дорого, нужно уметь в графику.

Можно было взять жанр попроще для разработки, и начать крутить франшизу, имхо.

А по поводу распила - можно в... пилить с убытка или с дохода. Если институт развития интернета, или кто там ещё, планирует заниматься играми, то наверно стоило бы с дохода...

1
718Artyom831

шикарно, удачи ребятам! всё получится

1
ПУМПА ДУМПА

Дерьммище

1
HoganHog
1
FlufflePuff

Хбти в предвкушении.

0
Bassota277

Вроде все красиво и музычка приятная,но боевка...

0
caramba1999

Игра игра ну где же ты-не случись б с тобой беды

0
Леший3

ТРЕШ игра

-1
Hog2012

Что все разнылись, нормальная игра для своего бюджета (да, в текущем билде не всё идеально, но вполне играбельно).

ПС: По боевке скажу так, соулслайк нам никто и не обещал.

-4
cuckold

Если бы не понты и обещалки разработчиков ещё...

6
WittyOrvilleton
По боевке скажу так, соулслайк нам никто и не обещал.

Зато для разработчиков смуты боёвка Ведьмака 3 видите ли плохая. У самих то вышло куда лучше.)) sarcasm*

7